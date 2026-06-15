منتخب سيدات السودان يخسر 10 أهداف مقابل لا شيء أمام تنزانيا

تعرض منتخب السيدات السوداني للناشئات لكرة القدم تحت 17 عاماً لخسارة قاسية أمام منتخب سيدات تنزانيا بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الاثنين في العاصمة دار السلام ضمن بطولة شرق ووسط إفريقيا “سيكافا”.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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