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أردول : ” الحرب أفقرت أهلنا على فقرهم وأذلّتهم أيّما إذلال “

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هبة علي 0 تبليغ

أردول : ” الحرب أفقرت أهلنا على فقرهم وأذلّتهم أيّما إذلال “

القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول يقول إن هذه الحرب “أفقرت أهلنا على فقرهم، وأذلّتهم أيّما إذلال، ولم تترك بيتًا إلا وطالته بالخسارة أو الحزن أو التشرد”.

هبة علي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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