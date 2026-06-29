الجوازات والهجرة خطة لتوسيع خدمات الجواز الإلكتروني بالخارج

وجهت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان بمضاعفة الجهود لتطوير خدمات استخراج الجواز الإلكتروني داخل البلاد وخارجها، مع تسريع تنفيذ خطة التوسع في البعثات الدبلوماسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات لتطوير الأداء وتسريع الخدمات

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة الإدارة برئاسة اللواء شرطة (حقوقي) عبد المحمود العوض علي العوض، وبمشاركة مديري الدوائر والإدارات، حيث جرى استعراض سير العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمليات استخراج الجواز الإلكتروني، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بتسريع الإجراءات وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

كما ناقش الاجتماع تقارير الأداء بدائرة شؤون الأجانب، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة العمل، وتعزيز الرقابة، والالتزام بالمهام والاختصاصات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أعلى معايير الأداء.

توسيع خدمات الجواز الإلكتروني في البعثات الخارجية

وبحث الاجتماع سير عمل مأموريات استخراج الجواز الإلكتروني في البعثات الدبلوماسية، واستعرض العقبات التي تعيق استكمال خطة الانتشار الخارجي، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة التحديات وضمان تعميم الخدمة في جميع البعثات المستهدفة وفق الجدول الزمني المحدد.

تسريع إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني.

توسيع خدمات الجوازات في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة.

متابعة تنفيذ الخطط عبر تقارير تقييم دورية.

تطوير مراكز الإنتاج ومجمعات خدمات الجمهور داخل السودان.

واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوجيهات والقرارات التي تستهدف تعزيز التنسيق بين الإدارات، ومتابعة معدلات الأداء بصورة دورية، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الجواز الإلكتروني في مختلف المحطات الخارجية وداخل السودان، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم.