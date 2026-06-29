الخرطوم .. قرار بإلغاء تصاديق الأكشاك نهائياً

قررت لجنة أمن محلية الخرطوم تكثيف الأطواف الأمنية المشتركة وإنشاء ارتكازات ثابتة في مناطق الهشاشة الأمنية.

ووجهت اللجنة بضبط الأنشطة المشبوهة غير المقننة وحظرها، وحظر تصاديق الأكشاك نهائياً مع إزالة التعديات السابقة.

كما وجهت بوضع خطة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمواقع المروجة لسلوكيات دخيلة، وشددت على ضوابط إيجار الشقق المفروشة والداخليات الطلابية، وإلزام أندية مشاهدة مباريات كأس العالم بضوابط الولاية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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