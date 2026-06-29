العوضى ومي عمر فى مغامرة تجمع الأكشن والكوميديا بتريلر «شمشون ودليلة»

طرح النجم أحمد العوضى التريلر الرسمى لفيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، استعدادًا لطرحه فى دور العرض السينمائية المصرية يوم 8 يوليو المقبل.
وكشف البرومو عن أجواء تجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا، حيث افتتح بمشاهد حركة تجمع أحمد العوضى ومى عمر، قبل أن تتصاعد الأحداث فى إطار مليء بالمطاردات والمواقف المشوقة، مع لمحات كوميدية تجمع بطلى العمل.
كما كشف التريلر عن تورط شخصية أحمد العوضى فى عملية سرقة ماسة ثمينة، لتتقاطع بعدها الأحداث مع شخصية مى عمر، فى سلسلة من المواقف التى تمزج بين التشويق والكوميديا، وسط صراع تتكشف تفاصيله مع تطور أحداث الفيلم.
وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» حول فتاة تعمل فى ملهى ليلى مخصص للنخبة، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بالأثرياء وسرقتهم فى الخفاء، قبل أن تتشابك الأحداث فى إطار يجمع بين الإثارة والأكشن.
ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد العوضى ومى عمر كل من ريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد، وعصام السقا، وخالد سرحان، ومحمود البزاوى، وانتصار، وخالد الصاوى، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكى.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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