طوف أمني مشترك يضبط أسلحة ومخدرات ومركبات مخالفة بجنوب الخرطوم

في إطار تنفيذ قرارات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وتحت إشراف اللواء الركن حاتم محمد أحمد قائد سلاح المدرعات، نفذت القوات المشتركة طوفاً أمنياً واسعاً استهدف عدداً من مناطق جنوب الخرطوم، شملت سوق قورو، زرايب الفحم، زرايب البقر، الكلاكلة الوحدة، والكلاكلة شرق.
وأسفرت الحملة عن ضبط عربة لاندكروزر، وطبنجة، وسلاحين من نوع قرنيت، وكميات من المخدرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى (13) دراجة نارية مخالفة لقرارات لجنة ضبط الأمن.
كما تمكنت القوات من ضبط عنصرين أجنبيين من النساء، و(18) فرداً نظامياً مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح، إلى جانب (16) شخصاً من المشتبه بهم.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بفتح بلاغات في مواجهة المتهمين، فيما تم تسليم الأفراد النظاميين المضبوطين إلى منطقة العاصمة العسكرية لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أن هذه الأطواف الأمنية تأتي في إطار تنفيذ خطة اللجنة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة، ومكافحة الجريمة والظواهر السالبة، وإنفاذ القانون بمختلف مناطق ولاية الخرطوم.
هبة علي
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