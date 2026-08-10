مبارك الفاضل.. تهيئة مناخ الحوار تبدأ بوقف الحرب وتسليم السلطة للمدنيين

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي إن تهيئة المناخ لأي حوار داخلي يجب أن تبدأ بقبول الفريق البرهان للمصالحة الوطنية الشاملة ووقف الحرب.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” أن ذلك يشمل الدخول في مفاوضات الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش مهني واحد بعيد عن السياسة والنشاط الاقتصادي، وتسليم الحكم للمدنيين عبر اتفاق شامل يصدر عن مؤتمر حوار قومي يعقد بحياد في مقر إقليمي أو دولي خارج السودان، ويحضره وفد من القوات المسلحة بصفة مراقب.
وانتقد حصر إجراءات التهيئة في إلغاء البلاغات ومذكرات القبض الدولية بحق سياسيين بسبب مواقفهم الرافضة للحرب، مؤكداً أنها غير دستورية ولم تؤثر على حركتهم، بل أظهرت ضعف من أصدرها.
العربية_السودان
هبة علي
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