أطباء روس يحذرون من مخاطر صحية في أنواع شائعة من الأسماك

Tinned Tuna Fish.

حذّر طبيب القلب الروسي أندريه كوندراخين، واختصاصية الحساسية والمناعة إيلينا زينوفييفا، من مخاطر تناول بعض أنواع الأسماك، مشيرين إلى أن سمك التونة قد يحتوي على نسب خطيرة من الرصاص، في حين أن أسماكا مثل القد والسلمون والإسقمري (الماكريل) قد تسبب ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض الأشخاص.

وأوضح كوندراخين أن سمك التونة قد تتراكم فيه كميات كبيرة من الرصاص نظرا لطول عمره وكبر حجمه، لذا ينبغي تناوله باعتدال وبكميات قليلة.

وأوضح: “يعيش هذا السمك لفترة طويلة ويكتسب وزنا كبيرا، وللأسف، يتراكم فيه الكثير من الرصاص. المعادن الثقيلة ضارة بالجسم، لذا لا يُنصح بتناول التونة إلا بكميات قليلة”.وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة إيلينا زينوفييفا، إلى أن سمك القد والسلمون والماكريل هي الأكثر احتمالاً لإثارة ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.وخلصت زينوفييفا إلى القول: “بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، حتى كمية صغيرة من أي منتج قد تُسبب رد فعل تحسسي، يتراوح بين تهيج الجلد وحالات مرضية خطيرة”.

وكالة سبوتنيك