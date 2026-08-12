النائب العام تشيد بأجهزة ولاية الخرطوم في جمع المنهوبات من الاماكن العامة ومنازل المواطنين

أشادت النائب العام لجمهورية السودان مولانا انتصار أحمد عبدالعال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية في ضبط وتحريز وحفظ مقتنيات المواطنين المنهوبة من المنازل والشركات والمرافق الصحية العامة والخاصة وتأمينها في مواقع آمنة تمهيداً للتعرف عليها وتسليمها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم للصالة رقم (١) بمعرض الخرطوم الدولي المخصصة لتجميع وعرض مقتنيات المواطنين التي تم تجميعها من أقسام شرطة محلية الخرطوم برفقة أعضاء لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

وأكدت النائب العام أن المعروضات تمثل أحد المشاهد التي تعكس حجم الأضرار والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون جراء الممارسات التخريبية والممنهجة للمليشيا الإرهابية مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار مسؤولياتها بوصفها النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي للوقوف ميدانياً على الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والتعديات على الحقوق العامة والخاصة.

ودعت المواطنين إلى التوجه إلى أقسام الشرطة ومراكز تجمع المعروضات للتعرف على مقتنياتهم واستلامها وفق الإجراءات القانونية مؤكدة أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الممتلكات التي تظل دون مطالبة لفترات طويلة بما يحفظ الحقوق ويخفف العبء المالي عن الولاية في عمليات التخزين والتأمين.

وأكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمقررات لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية في إطار الجهود الرامية لتحقيق العدالة وحفظ ممتلكات المواطنين والحد من الجريمة والظواهر السالبة مجدداً التزام الولاية بتطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعامل مع المضبوطات والمهملات والتصرف فيها عقب استيفاء المدة المحددة والإجراءات القانونية.

وأوضح أن الولاية وجهت المحليات بتوفير مواقع مؤمنة ومغلقة لحفظ المعروضات والمقتنيات التي يتم ضبطها خلال الحملات الأمنية والكردونات التي تنفذها السلطات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية عبر النيابة والقضاء بحق كل من يثبت تورطه في نهب أو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين مؤكداً أن مسؤولية الأجهزة المختصة تمتد من ضبط المنهوبات والمتهمين إلى حفظ حقوق المتضررين وإعادة ممتلكاتهم إليهم وفق القانون.

في ذات السياق أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق حقوقي سراج الدين منصور خالد مقرر لجنة أمن الولاية أن المعروضات تمثل بلاغات فتحت في (٢٠) قسم شرطة بمحلية الخرطوم وتم تجميعها في موقع واحد لتسهيل تعرف المواطنين على أغراضهم مبيناً أن الشرطة تمكنت من تسليم مقتنيات (٩٠) مواطناً بعد التعرف عليها وإكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه أشار مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء محمد الطيب أم بيقة إلى الجهود المكثفة التي بذلتها القوات النظامية وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المنهوبات وتوقيف عدد من المتهمين عبر الأطواف المشتركة والكردونات مؤكداً استمرار الجهود لحفظ وصون حقوق المواطنين وإعادة ممتلكاتهم وفق القانون.

إعلام ولاية الخرطوم