زعيم المعارضة الكينية يتّهـم الرئيس وليم روتو باستغلال ميناء مومباسا لتهريب الأسلحة لصالح الدعم السريع في السودان

شن كالونزو موسيوكا، زعيم حزب وايبير وقائد المعارضة في كينيا، هجوماً شديداً على الحكومة الكينية ورئيسها وليم روتو، بسبب فتحها ميناء مومباسا، لأجل نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور بالسودان.

وقال كالونزو خلال زيارته لجمعية شرق أفريقيا لتجارة الشاي في مومباسا، إن الرئيس الكيني وليم روتو، هو المتسبب في خلق العداء مع السودان بتحالفه مع الدعم السريع. الشيء الذي أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة ما بين نيروبي والخرطوم.

وحمّل كالونزو، الرئيس الكيني، الخسائر التي يتعرض لها سوق الشاي في كينيا، بسبب حظر السودان استيراد الشاي الكيني، حيث تجاوزت الخسارة الـ70 مليون دولار أمريكي.

وطالب زعيم المعارضة الكينية بضرورة الإسراع لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع السودان من أجل إنقاذ مزارعي وتجار الشاي في كينيا؛ جراء صناعة الرئيس وليم روتو أعداء للبلاد.

السوداني