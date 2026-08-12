نيللي كريم تشيد بالمخرج أحمد مدحت …نفسي أشتغل معاه تاني!

نيللي

أعربت الفنانة نيللي كريم عن إعجابها الشديد بتجربتها الفنية مع المخرج أحمد مدحت خلال مسلسل اختفاء مؤكدة رغبتها القوية في تكرار التعاون بينهما في أعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة،نظراً لما تتمتع به كواليس العمل معه من راحة وتميز علي المستويين الفني والإنساني .

وأوضحت الفنانة نيللي خلال مداخلة هاتفية غير برنامج من امبارح للنهاردة مع الإعلامية همسة إمام المذاع علي إذاعة ميجا إف إم تفاصيل كواليس اختيارها للمسلسل قائلة اشتغلت مسلسل اختفاء مع احمد مدحت ونفسي اشتغل معاه تاني لأني اتبسطت معاه جدآ في الشغل.

وأضافت أنها عندما جلست مع المخرج أحمد مدحت للحديث عن التفاصيل الأولي للمسلسل واقفت علي الفور دون تردد لتقديم دورها في العمل .

كما كشفت نيللي كريم خلال المداخلة عن وجود مشروع سينمائي سابق كان من المفترض أن يجمعهما قائلة محصلش نصيب إني اشتغل مع أحمد مدحت .

بوابة روز اليوسف