حسام حسن وزوجته وابنه في ضيافة أشرف عبد الباقي بمسرحية الساحل الشرير

شهدت مسرحية «الساحل الشرير» للفنان أشرف عبد الباقى إقبالاً كبيراً فى الأسبوع قبل الأخير من عرض المسرحية، التي رفعت شعار كامل العدد، وتعرض في الساحل الشمالي.

وحرص على الحضور لمشاهدة العرض الكابتن حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، كما رافقته زوجته وابنه، واستقبلهم النجم أشرف عبد الباقى ورحب بهما، ويأتى هذا الإقبال الجماهيرى بعد الإشادات الواسعة التى حظيت بها المسرحية، ما دفع القائمون عليها إلى مواصلة تقديم عروض جديدة خلال موسم الصيف، خاصة فى ظل الأجواء الكوميدية التى يقدمها العمل.

قصة مسرحية الساحل الشرير

مسرحية «الساحل الشرير»، هى أول عروض فرقة «سوكسيه»، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى اجتماعى، حول المفارقات والمواقف المضحكة التى تنشأ نتيجة الصدام بين عائلتين من ثقافتين مختلفتين تجمعهما الظروف داخل مجمع سكنى واحد فى الساحل الشمالى، وما يترتب على ذلك من سوء فهم ومفارقات طريفة بين الجيران خلال فترة الإجازة الصيفية.



أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية «الساحل الشرير» تدور أحداثها حول المفارقات الإجتماعية فى الساحل الشمالى بشكل كوميدى، وهى من بطولة كل من أشرف عبد الباقى وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمى وكريم عفيفى وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقى.

المصري اليوم