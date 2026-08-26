بيع كرة هدف مارادونا بـ”يد الرب” مقابل مبلغ مالي كبير (فيديو)

تم بيع الكرة التي سجل بها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفه الشهير في مرمى إنجلترا، خلال مزاد أقامته دار “هيريتج” في الولايات المتحدة الأمريكية.وتعود شهرة الكرة إلى مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، حين ارتقى مارادونا للكرة ولمسها بيده متجاوزا الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، ليمنح الأرجنتين التقدم. ورغم احتجاج لاعبي إنجلترا، احتسب الحكم التونسي علي بن ناصر الهدف.

وبعد المباراة، وصف مارادونا الهدف بعبارته الشهيرة، قائلا إنه جاء “قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الرب”.

وبعد دقائق قليلة، سجل مارادونا الهدف الثاني، الذي أصبح يعرف بـ”هدف القرن”، بعدما انطلق بالكرة من نصف ملعبه وتجاوز خمسة لاعبين إنجليز قبل أن يودع الكرة في شباك شيلتون.

وقد تم بيع الكرة مقابل 3.4 مليون دولار، أي نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكنها لم تتمكن من تحطيم الرقم القياسي البالغ 7.1 مليون جنيه إسترليني، الذي دفع عام 2022 مقابل القميص الذي ارتداه مارادونا خلال المباراة نفسها في كأس العالم 1986 بالمكسيك، والتي سجل فيها أيضا هدفه الشهير الثاني الذي عرف لاحقا بـ”هدف القرن”.

وقال مايك بروفينزالي، المتخصص في المزادات لدى دار “هيريتج”، قبل عملية البيع: “إنها قطعة فريدة من نوعها، بحق”، مضيفا أنها ربما تكون “أهم قطعة مرتبطة بكرة القدم على الإطلاق”.

وكان الحكم علي بن ناصر قد احتفظ بالكرة لأكثر من ثلاثة عقود باعتبارها تذكارا من المباراة، قبل أن يبيعها عام 2022 مقابل 2.37 مليون دولار، أي نحو 1.74 مليون جنيه إسترليني. وأعيد عرضها في مزاد خلال العام التالي، لكن العروض لم تبلغ الحد الأدنى المطلوب.

وفي العام نفسه، وقع بن ناصر خطابا يؤكد فيه أن الكرة المعروضة هي الكرة الوحيدة التي استخدمت خلال المباراة، قبل أن تؤكد عمليات تحقق مستقلة أصالتها.

أما قميص مارادونا الذي ارتداه في المباراة، فقد بيع عام 2022 مقابل 7.1 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان قد تبادله عقب اللقاء مع لاعب خط الوسط الإنجليزي ستيف هودج.

روسيا اليوم