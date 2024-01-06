شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينتصر ChatGPT على جوجل في هواتف أندرويد بعد التحديث الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل روبوتات الدردشة مثل ChatGPT من OpenAI وBard من Google، شهد عام 2023 طفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى الرغم من أن الوصول إلى ChatGPT على نظام Android كان مقتصرًا على التطبيق الخاص به، إلا أن هناك تحولًا محتملاً يلوح في الأفق.

ويقال إن التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT لنظام Android تشير إلى أنه يصبح مساعد Android الافتراضي، وقد يمثل هذا التغيير تحديًا لمساعد Google الذي ظل قائمًا منذ فترة طويلة على نظام Android.

ChatGPT يحل محل Google Assistant على Android وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، فإن أحدث تطبيق ChatGPT يحمل أدلة لاستبدال مساعد Google على Android:

وتشير سلسلة التعليمات البرمجية هذه، المعطلة حاليًا، إلى وظيفة المساعد الصوتي، ويشير هذا الرمز إلى النية في أن يصبح تطبيقًا مساعدًا افتراضيًا، مع علامات تحدد الجلسة المطلوبة وخدمات التعرف.

قد يواجه ChatGPT صعوبات في استبدال مساعد Google

على الرغم من هذه التلميحات الواعدة، قد تواجه OpenAI بعض التحديات لاستبدال مساعد Google بـ ChatGPT:

وظيفة غير مكتملة: يدعي التقرير أن نشاط المساعد يتعطل عند التنشيط. وهذا يشير إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير.

التحكم المحدود في الكلمات المهمة: يضيف التقرير أن ChatGPT قد لا يتمكن من الاستجابة للكلمات المهمة المخصصة بسبب القيود المفروضة على واجهات برمجة التطبيقات المميزة.

ومع ذلك، يبدو أن OpenAI مصمم على سد الفجوة حيث يكشف أحدث تطبيق عن مربع الإعدادات السريعة المخطط له لسهولة الوصول إليه. ومع ذلك، لاستبدال مساعد Google بـ ChatGPT على Android، قد يحتاج المستخدمون إلى اشتراك ChatGPT Plus.

خطط Google للمساعد مع Bard

مع استعداد جوجل لإطلاق المساعد مع Bard، تريد OpenAI التأكد من أن ChatGPT يظل متاحًا وجذابًا. إن جعله المساعد الافتراضي وتقديم طرق وصول مريحة مثل الإعدادات السريعة هي خطوات استراتيجية في ساحة معركة الذكاء الاصطناعي هذه.

إن طموحات ChatGPT لنظام التشغيل Android واضحة، لكن العقبات التقنية ومنافس Google Bard يخلقان ديناميكية مثيرة للاهتمام، يبقى أن نرى ما إذا كان ChatGPT سيطيح بمساعد Google، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: المنافسة لن تفيد المستخدمين إلا من خلال تجاوز حدود مساعدة الذكاء الاصطناعي على Android.