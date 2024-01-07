شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق أول مهمة خاصة للهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شركة United Launch Alliance جاهزة لإطلاق أول صاروخ فولكان على الإطلاق، وهي رحلة تجريبية سترسل أيضًا مركبة هبوط خاصة على سطح القمر، وهنا نرصد كل ما تريد معرفته عن موعد الرحلة وتفاصيل إطلاقها، حيث تعد هذه المهمة هي أول مركبة هبوط خاصة على سطح القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سيتم إطلاق صاروخ فولكان سنتور من مجمع الإطلاق الفضائي 41 التابع لشركة ULA في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا في مهمة Cert-1 لإثبات استعداده للرحلات التجارية والحكومية.

يمكنك مشاهدة إطلاق صاروخ فولكان مباشرة عبر الإنترنت، برعاية NASA وULA، ويحمل الصاروخ أيضًا مركبة الهبوط على سطح القمر Peregrine، وهي مهمة خاصة بنتها شركة Astrobotic الأمريكية والتي تحمل ست تجارب لناسا كأول رحلة لبرنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع للوكالة.

وستحاول المهمة أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ رحلة أبولو 17 في عام 1972، وستكون أول مهمة خاصة على الإطلاق تهبط على سطح القمر بأمان، في حالة نجاحها.

تحمل Astrobotic's Peregrine أيضًا عشرات الحمولات الأخرى إلى القمر، بما في ذلك حزمة لخدمة التوصيل DHL، ومعرض فني رقمي، وعينات من الحمض النووي البشري وبقايا جثث محترقة لشركات الدفن الفضائية Celestis وElysium.



موعد إطلاق مهمة صاروخ فولكان موعد إطلاق مهمة صاروخ فولكان تستهدف ULA يوم 8 يناير الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت مصر، لإطلاق أول رحلة تجريبية لفولكان سنتور، ولكن الإطلاق يمكن أن يحدث في أي وقت خلال نافذة مدتها 45 دقيقة.

وكان من المقرر سابقًا إطلاق المهمة في 24 ديسمبر، لكن شركة ULA أجلتها إلى يناير لإفساح المجال لإجراء تدريب كامل على التزود بالوقود.

تعد توقعات الإطلاق في 8 يناير بأفضل الظروف الجوية لفرص الإطلاق هذا الأسبوع، هناك فرصة بنسبة 85% لطقس جيد في يوم الإطلاق في 8 يناير، لكن فرصة الطقس الجيد تنخفض إلى 40% في 9 يناير بسبب السحب الكثيفة، وتبلغ 45% في 10 و11 يناير، وفقًا إلى ميلودي لوفين، ضابط الطقس في سرب الطقس رقم 45 بمحطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.



كيف تشاهد إطلاق المهمة إلى القمر؟ كيف تشاهد إطلاق المهمة إلى القمر؟ نظرًا لأن وكالة ناسا لديها العديد من التجارب التي تنطلق إلى القمر، حمولة فولكان، وهي مركبة الهبوط على سطح القمر، فإن وكالة الفضاء الأمريكية ستوفر بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لعملية الإطلاق، أو مباشرة من تطبيق NASA+ وقناة NASA على YouTube وبث NASA TV.

ستستضيف ULA أيضًا البث عبر الإنترنت الخاص بها، والذي يمكنك العثور عليه أيضًا على قناة ULA على YouTube، بالإضافة إلى صفحة مهمة Vulcan Centaur Cert-1 الخاصة بـ ULA.

ويغطي كلا البثين عبر الإنترنت الساعة الأخيرة قبل الإطلاق، ثم يتبعان صاروخ فولكان سنتور خلال عملية الإطلاق ومرحلة الانفصال وأول معالمه الرئيسية في المدار.



متى ستصل مهمة ناسا إلى القمر؟ متى ستصل مهمة ناسا إلى القمر؟ ستهبط Peregrine على القمر في 23 فبراير في منطقة تُعرف باسم Sinus Viscositatis، أو Bay of Stickiness، والتي تقع بالقرب من مجموعة من المعالم تسمى قباب Gruitheisen.

إذا لم تتمكن ULA من إطلاق مهمة Cert-1 لصاروخ فولكان في 8 يناير، فيمكن للشركة المحاولة مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام أخرى قبل التوقف لعدة أسابيع، لدى ULA نافذة مدتها أربعة أيام لإطلاق المهمة، مع فرص في أيام 8 و9 و10 و11 يناير.