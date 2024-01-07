شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ما يمكن توقعه فى CES 2024 بصناعة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المعرض التجاري السنوي CES نقطة البداية لكل عام في مجال التكنولوجيا، ما يمنح الشركات فرصة للإعلان عن الموجة التالية من المنتجات أو إثارة المشاريع الجديدة الطموحة في كثير من الأحيان التي كانوا يعملون عليها خلف الكواليس، ويبدأ عرض هذا العام من لاس فيجاس يوم الثلاثاء 9 يناير ويستمر حتى الجمعة 12 يناير.

نرصد لك وفقا لما ذكره موقع The Verge أبرز المنتجات التي يمكن توقع تواجدها في هذا المعرض، فيما يخص صناعة الألعاب.

يمكن لمعرض CES أحيانًا أن يستضيف عددًا من إعلانات ألعاب الكمبيوتر الشخصي قبل معرض Computex في الصيف، ويبدو أن المعرض سيحتوي على مجموعة كبيرة لنا هذا العام، ففي CES 2024، نتوقع أن نرى Nvidia تعلن عن أول بطاقات Super من سلسلة RTX 40، وهي أول متغيرات Super منذ سلسلة RTX 20.

ويشاع أيضًا أن AMD ستطلق وحدة معالجة الرسوميات RX 7600 XT الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما بعد اختتام معرض CES.

كما أنه في معرض CES العام الماضي، رأينا الجولة الأولى من شاشات OLED بمعدل تحديث 240 هرتز، ويبدو أن هذه الشاشات ستتوسع بأشكال وأحجام مختلفة لعام 2024، إلى جانب معدلات التحديث المحسنة.

أعلنت إحدى الشركات مسبقًا عن ستة شاشات ألعاب OLED جديدة، بما في ذلك شاشة قادرة على 480 هرتز عند 1080 بكسل أو 240 هرتز عند 4K.

وقد نرى أيضًا جهاز كمبيوتر محمولًا آخر للألعاب، حيث عرضت بعض الشركات بدائل خاصة بهما لنظام Steam Deck الشهير من Valve، ولكن هناك مجموعة متنوعة من البدائل الأخرى التي تعمل بنظام Windows أيضًا.