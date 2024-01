شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدفع 92 دولارا لمستخدمى آيفون المتأثرين بمشكلة Batterygate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المدفوعات لمستخدمي آيفون فى طريقها أخيرًا كجزء من تسوية شركة أبل بقيمة 500 مليون دولار بشأن مشكلات تتعلق بالاختناق في الأداء على الأجهزة، والتى تعرف بـ Batterygate، ويحصل مستخدمو آيفون الذين قدموا مطالبة كجزء من القضية على دفعة تبلغ حوالي 92.17 دولار لكل مطالبة، وقد يؤدى هذا إلى ما يقرب من 1000 دولار من إجمالي المدفوعات لبعض الأشخاص.

ازمة batterygate فى آيفون واتهمت الدعوى شركة أبل بالاحتيال على المستهلكين من خلال تعمد إبطاء أداء أجهزة آيفون مع تقدم عمر بطارياتها، وردًا على ذلك أصدرت شركة أبل اعتذارًا رسميًا، وخفضت سعر استبدال البطاريات، وزودت المستخدمين بخيار إيقاف تشغيل هذه الميزة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت أبل ميزات جديدة لنظام التشغيل iOS للمساعدة في تقليل تأثير تدهور صحة البطارية بمرور الوقت.

وطرحت أبل بصمت اختناق الأداء كوسيلة لمنع إيقاف تشغيل أيفون بشكل غير متوقع، جاء ذلك بعد أن تبين أن بطاريات أيفون لا يمكنها الحفاظ على أعلى مستويات الأداء مع تقدمها في السن، ومع ذلك، طرحت شركة أبل هذا كجزء من نظام التشغيل iOS 10.2.1 في فبراير 2017، دون إبلاغ العملاء بالتغيير بشكل مناسب.

المدفوعات فى طريقها أخيرا وافقت شركة أبل على سداد هذه التسوية البالغة 500 مليون دولار فى مارس 2020، لكنها ما زالت تنفي ارتكاب أى مخالفات، ومن أصل الـ500 مليون دولار، يذهب 310 ملايين دولار منها إلى المستهلكين، وهذا يعادل دفعات تبلغ حوالي 92 دولارًا لكل مطالبة لمستخدمي أيفون.

إذا لم تقم بتقديم مطالبة للانضمام إلى الدعوى الآن، فقد فات الأوان للقيام بذلك الآن، وتم تحديد الموعد النهائي في 6 أكتوبر 2020. إذا كان لديك أيفون 6 أو أيفون 6 Plus أو أيفون 6s أو أيفون 6s Plus أو آيفون 7 أو آيفون 7 Plus أو آيفون SE، فيمكنك تقديم مطالبة لكل من هذه الأجهزة.

وكما رصد موقع MacRumors لأول مرة، فإن الدفعات الأولى البالغة 92.17 دولارًا من شركة أبل هي الآن في طريقها إلى المستهلكين كجزء من التسوية، ويتماشى هذا مع الجدول الزمني الموعود للتسوية للدفعات الأولى التي سيتم صرفها للمستهلكين في وقت ما من شهر يناير.

على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك مايكل بوركهارت لقطة شاشة تظهر ستة دفعات بقيمة 92.17 دولارًا لكل منها، كما شارك العديد من مستخدمي أيفون الآخرين ليقولوا إنهم تلقوا مدفوعاتهم اليوم.