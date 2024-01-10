Google Quick share ومزايا اخرى جديدة من جوجل من CES 2024

Google quick share واحدة من مفاجآت جوجل في معرض CES 2024، المعرض الذي تبذل فيه الشركات جهدًا كبيرًا من اجل تقديم افضل التقنيات وابرزها للمستخدمين حول العالم، جوجل كان لديها مجموعة كبيرة من الإطلاقات لكن أبرزهم كان تحديث لخدمة Nearby share القوية منها بالتعاون مع سامسونج، فما الجديد؟ لنتحدث عن ذلك.

Google Quick Share بالتعاون مع سامسونج

ميزة Nearby share هي ميزة أطلقتها جوجل في عام 2020 كخدمة لنقل الملفات بين هواتف اندرويد بسهولة وبسرعة مقارنة بوسائل اخرى، ظلت الخدمة في تطور كبير جدًا حتى وصلت الى الكمبيوتر، ومن ثم جائت سامسونج لتطوير الأمر، فتتعاون جوجل مع سامسونج في تقديم خدمة Google Quick Share من جوجل بنفس البروتوكول الخاص بسامسونج لتوحيد نظام مشاركة الملفات بين هواتف اندرويد لكن بسرعات اعلى حتى من التي قدمتها Nearby share، فهذه كميزة تُعد نقطة رائعة للمستقبل في نظام اندرويد، ولكن هناك مميزات اخرى بارزة كذلك.

مميزات جديدة من جوجل

Fast Pair: ستشهد خدمة Fast Pair إتساعًا كبيرًا لتشمل أجهزة Chromecast مع Google TV خلال الشهر القادم، وستصل إلى المزيد من أجهزة Google TV أواخر هذا العام.

TikTok على Chromecast: أصبح بث محتوى TikTok من هاتفك إلى الأجهزة المدمجة في Chromecast أمرًا ممكنًا اعتبارًا من اليوم. كما سيتم دعم Live Videos قريبًا.

Chromecast مدمج في المزيد من الأجهزة: ستأتي تشكيلة تلفزيونات LG لعام 2024 مدمجة مع Chromecast، بالإضافة إلى أجهزة LG Hospitality و LG Healthcare، مما يتيح لك البث من هاتفك إلى التلفزيون في غرفتك بالفندق أو المستشفى.

استمر في الاستماع حيث توقفت: سيتم طرح ميزة Casting جديدة لاحقًا هذا العام تسمح لك بنقل ما يتم تشغيله على Spotify و YouTube Music من هاتف Pixel المتوافق إلى Pixel Tablet عند الاتصال.

LG والمنزل الذكي: ستعمل تلفزيونات LG وأجهزة Google TV المحددة كمحاور لجهاز Google Home، مما يسهل إضافة الأجهزة التي تدعم بروتوكول Matter إلى شبكة منزلك والتحكم فيها محليًا باستخدام تطبيق Google Home.

Android Auto: تلقت خدمة Android Auto أيضًا ميزات جديدة، بما في ذلك متصفح Chrome وإمكانية تخصيص خلفية الشاشة على نظام المعلومات الترفيهي لسيارتك.

Google Quick Share والعديد من المزايا الأخرى هي نقاط رائعة اضافتها جوجل في النظام الخاص بها، قبل Google I/O يبدو ان جوجل ستعمل بشدة على تحسين تجربة النظام خاصة مع تطور كل الأنظمة الذكية للهواتف، منذ فترة كانت جوجل تقدم نظامًا نوعًا ما يحتاج الى التحسين والتعديل، لكن الآن بهذه المزايا الجديدة بالتأكيد سنجد تجربة افضل مع الوقت.

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