9 طرق ومواقع للكشف عن صور الذكاء الاصطناعي المزيفة

أصبح الكثير منا يريد معرفة كل طرق الكشف عن صور الذكاء الاصطناعي المزيفة بسبب التلاعب الكبير الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي فالذكاء الاصطناعي يكاد يكون في كل مكان هذه الأيام، يساعد الناس على إنجاز العمل وأيضًا يساعدهم في كتابة الرسائل، وإنشاء المحتوى، وتعلم أشياء جديدة، يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر؛ حيث أنه لا يوفر بالضرورة المعلومات الصحيحة لذا من المهم استخدامه بذكاء، ومعرفة نقاط الضعف والعيوب المحتملة.

صور الذكاء الاصطناعي المزيفة

تكون صور الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان دقيقة لدرجة أنه من الصعب التمييز بين الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والصور الفعلية، هناك بعض الدلائل التي يمكنك البحث عنها لتحديد هذه الصور وتجنب الوقوع في فخ الاعتقاد بأنك تنظر إلى صورة حقيقية، الذكاء الاصطناعي هو علم وليس فنًا ولكن اكتشافه هو العكس تمامًا.

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أولاً الكشف عن صور الذكاء الاصطناعي المزيفة بدون مواقع

تساعدك هذه الطرق في البحث عن علامات تشير إلى أن الصورة قد تم إنشاؤها اصطناعيًا، لكنها لا تستطيع تأكيد بالضرورة ما إذا كانت كذلك أم لا، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، وتصبح حلول الذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا، مما يجعل من الصعب ملاحظة ما إذا كانت مزيفة أم حقيقية، وعلى العكس من ذلك، فإن بعض الآثار لا تعني بالضرورة أن الصورة مزيفة، بل قد تشير إلى أنها تمت معالجتها أو تم تعديلها.

1- فحص ملامح الأشخاص في الصورة

يتعثر الذكاء الاصطناعي في إعادة إنتاج أجزاء جسم الإنسان بدقة لأنها معقدة، انظر إلى الأيدي، والأقدام، والآذان، والأنوف،التجاعيد والشفاه، قد تكون هناك عدم اتساقات، مثل عدد غير عادي من الأصابع، شكل غير طبيعي، أو وضعية غريبة، انظر إلى تفاصيل الوجه التي قد تبدو غريبة، خاصة حول العينين وعلى الأذنين، حيث أن هذه الأمور غالبًا ما تكون صعبة لإنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، غالبًا ما تفشل التقنية في إنشاء أيدي بشرية حيث يمكن أن تكون صور بأيدٍ منتفخة، أو معصمين متمددين، أو أصابع طويلة أو بها أرقام كثيرة، أنسجة شديدة النعومة، أو بشرة ذات مظهر بلاستيكي مع لمعان.

2- البحث عن تشويهات الذكاء الاصطناعي في الصورة

قد لا تلاحظها في البداية، لكن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تشترك في بعض العلامات المرئية الغريبة التي تكون أكثر وضوحًا عند إلقاء نظرة فاحصة، تظهر الصورة في الاسفل عدة كلاب تجلس حول مائدة العشاء، ولكن عند الفحص الدقيق تدرك أن بعض عيون الكلاب مفقودة، وأن الوجوه الأخرى تبدو ببساطة وكأنها ملطخة من الطلاء.

ألق نظرة فاحصة على الوجه الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي في الاسفل، لاحظت أي شيء غريب؟ يمكن أن يخدع أي شخص تقريبًا ويظن أنها صورة حقيقية لشخص ما، باستثناء الجزء المفقود من النظارات والطريقة الغريبة التي تبدو بها النظارات تمتزج مع الجلد.

3- خلفيات ضبابية أو غير طبيعية

في كثير من الأحيان الذكاء الاصطناعي يترك الخلفية ضبابية أو غير واضحة أو ظهور أي تفاصيل غريبة في الخلفية مثلاً كلمة “TAXI” المرسومة على الشارع بها حروف متباعدة بشكل غير متساوي، جميع لوحات الترخيص غير واضحة، وشكل الشخص الذي يمشي على اليسار غير واضح.

4- قم بالبحث الخاص بك

إذا كانت صورة أو مقطع فيديو لحدث ما – مثلًا سياسي يتحدث – فهل هناك صور أخرى من نفس الحدث؟ قارن ما تراه بمصادر أخرى موثوقة من خلال البحث في جوجل عن تغطية أخرى لنفس الموضوع.

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5- البحث عن علامة مائية لأداة الذكاء الاصطناعي

يضع DALL-E 2 واحدة على كل صورة تقوم بتنزيلها من موقعه، على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا في البداية، هل يمكنك اكتشاف العلامة المائية في الصورة التالية؟

تجده في الركن الأيمن السفلي من الصورة، على شكل خمسة مربعات ملونة باللون الأصفر، الفيروزي، الأخضر، الأحمر، والأزرق.

إذا رأيت هذه العلامة المائية على الصورة التي تصادفك فيمكنك التأكد من أنها تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، لا تستخدم Midjourney العلامات المائية على الإطلاق.

ثانياً مواقع أو أدوات للكشف عن صور AI المزيفة

سنعرض لكم العديد من المواقع التي تساعد في الكشف عن صور الذكاء الاصطناعي.

1- أداة TinEye للبحث العكسي عن الصور

تعد TinEye واحدة من أفضل الأدوات وهي ليست للكشف عن الصورة اذا كانت حقيقية أم لا ولكن للبحث عن مكان ظهور الصورة عبر الإنترنت

لزيارة الموقع من هنا.

2- موقع AI or Not للتحقق من صور الذكاء الاصطناعي المزيفة

يمكنك سحب وإسقاط أو تحميل أو وضع عنوان URL الخاص بالصورة.

لزيارة الموقع من هنا.

3- موقع وأداة Hive AI Detector للكشف عن صور الذكاء الاصطناعي المزيفة

تمتلك شركة Hive Moderation -وهي شركة تبيع حلول إدارة المحتوى الموجهة بالذكاء الاصطناعي- كاشفًا للذكاء الاصطناعي يمكنك من خلاله تحميل الصور أو سحبها وإسقاطها في الأاداة وهي ستقوم بفحص الصورة واخبارك ان كانت صورة مزيفة ام لا

لزيارة الموقع من هنا.

لتحميل الأداة لجوجل كروم من هنا.

4- موقع Hugging Face لكشف صور AI المزيفة

يتيح لك كاشف الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Hugging Face تحميل الصور المشكوك فيها أو سحبها وإسقاطها بداخل الأداة أيضًا للكشف عنها ومعرفة حقيقة كونها مزيفة او لا.

لزيارة الموقع من هنا.

ما يمكن توقعه في المستقبل لصور الذكاء الاصطناعي

لا شك أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستتحسن في السنوات المقبلة، إلى درجة أن صور الذكاء الاصطناعي ستبدو مقنعة للغاية لدرجة أننا لن نتمكن من معرفة ذلك بمجرد النظر إليها، عند هذه النقطة، لن تتمكن من الاعتماد على التشوهات البصرية للتمييز بين الصور، ونأمل، بحلول ذلك الوقت، ألا نحتاج إلى ذلك لأنه بالتأكيد سيكون هناك تطبيق أو موقع ويب يمكنه التحقق منها، على غرار الطريقة التي يمكننا بها الآن عكس البحث عن الصور.

خاتمة

على أقل تقدير، لاتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتجاهات خاطئة ولا تضلل الآخرين بإخبارهم أنك أنشأت عملاً فنيًا بينما في الواقع تم إنتاجه باستخدام DALL-E أو Midjourney أو أي من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحويل النص إلى فن.