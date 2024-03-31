ميزات ويندوز 11 التي قد تكون قد فاتتك بتحديث Moment 4

في نوفمبر 2023، أطلقت مايكروسوفت تحديثًا ضخمًا لنظام التشغيل ويندوز 11، يعرف باسم Moment 4، جلب هذا التحديث مجموعة من التحسينات إلى نظام التشغيل Windows 11، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة، يبدو أنه مر على معظم الناس دون أن يلاحظوا تحسيناته، وفي هذا المقال، سنغطي بعض من أفضل الميزات الجديدة في ويندوز 11 التي ظهرت في التحديث Moment 4.

ما هو تحديث Moment 4 لويندوز 11؟

تم إطلاق تحديث Moment 4، المعروف أيضًا باسم التحديث KB5031455، لمستخدمي نظام التشغيل Windows 11 في بداية نوفمبر 2023، وكان هذا التحديث متاحًا سابقًا فقط لمستخدمي برنامج Windows Insider، وقد قدم أكثر من 100 ميزة جديدة، وإصلاحات للأخطاء، وتحسينات، بما في ذلك بعض الإضافات المبتكرة مثل AI Copilot من مايكروسوفت.

يعد هذا التحديث جزءًا أساسيًا من استراتيجية مايكروسوفت لتحسين تجربة المستخدم وجعل نظام التشغيل Windows 11 أكثر كفاءة وتفاعلية، ومن المهم التعرف على ميزات هذا التحديث الجديد لضمان الاستفادة الكاملة من إمكانيات نظام التشغيل.

لتثبيت التحديث الأحدث:

اضغط على مفتاح Windows + I لفتح الإعدادات. اختر Update & Security. اختر Windows Update، ثم اضغط على Check for updates.

أفضل ميزات تحديث Moment 4 لويندوز 11:

جاء هذا التحديث لنظام التشغيل Windows 11 بمجموعة قوية من التحسينات والميزات الجديدة التي تعزز تجربة المستخدم وتجعل النظام أكثر كفاءة وتفاعلية، وفيما يلي هذه الميزات الجديدة التي قد تفيدك بعد تحديث ويندوز 11 إلى هذا الإصدار:

Windows Copilot

تم إطلاق Copilot كمساعد افتراضي جديد مدمج في نظام تشغيل Windows 11 لأول مرة خلال مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين “Build” في مايو 2023، وقد أعلنت مايكروسوفت أن Copilot سيكون متاحًا للمستخدمين كجزء من تحديث النظام الرئيسي الذي كان من المقرر إطلاقه في نوفمبر 2023، ويعتبر Copilot امتدادًا لتطوير مساعدي مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي، حيث تم الإعلان عنه كجزء من رؤية مايكروسوفت للمستقبل لجعل تجربة استخدام ويندوز أكثر سهولة وفعالية.

فيعد Windows Copilot مساعدًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، مدمجًا في نظام التشغيل Win 11، حيث يمكنك استخدامه لأداء مجموعة متنوعة من المهام، ومساعدتك في العثور على المعلومات، وتنظيم يومك.

يمكن لـ Copilot القيام بأي شيء تحتاج إليه في الويندوز، على سبيل المثال، يمكنه تلخيص صفحة ويب، أو تغيير إعدادات سطح المكتب الخاص بك، أو إنشاء بريد إلكتروني لإرساله إلى زميل عملك، كما يمكنك أن تطلب منه ترتيب التطبيقات على شاشتك وفقًا لميزتي Snap Layouts وSnap Groups بسهولة.

ويحتوي أيضًا على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي العامة مثل توليد الكلمات والصور التي يمكن استخدامها في جميع تطبيقات Office، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى مستوى أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ولاستخدام Windows Copilot، ما عليك سوى الضغط على مفتاح Windows + C وطرح سؤال عليه.

الذكاء الاصطناعي لبرنامج Microsoft Paint

تحتوي العديد من تطبيقات ويندوز، بما في ذلك Paint وSnipping Tool وPhotos، على ميزات ذكاء اصطناعي قوية لمساعدتك على أن تصبح أكثر إبداعًا، وقد تم ترقية تطبيق Paint بشكل كبير مع تحديث ويندوز 11 الجديد حيث حصل الآن على إمكانية استخدام الطبقات layers وأدوات حذف الخلفية.

مما جعله متوافقًا مع تطبيقات مثل Adobe Photoshop وجعله أكثر قوة وفاعلية في الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك العمل في وضع الظلام Dark Mode، مما يسهل عليك إنشاء الفن دون أي تشتيت أو انحياز للألوان، تلك التحسينات تجعل تطبيق Paint أداة قوية للغاية للمصممين والمبدعين في مجال الرسم الرقمي.

قدمت مايكروسوفت أيضًا تقنية Paint Cocreator، وهي عبارة عن مولد صور بالذكاء الاصطناعي سينشئ صورة فريدة بناءً على نص بسيط تقوم بكتابته.

ميزات جديدة لـSnipping Tool

لقد حصلت أداة Snipping Tool، التي كانت سابقًا تطبيقًا يمكن أن يساعدك في التقاط لقطات الشاشة فقط، على بعض التحديثات الجيدة مع تحديث ويندوز 11، أولًا، أصبح لديها الآن قدرة على تسجيل الشاشة، مما يتيح لك التقاط الصوت والفيديو بنقرة واحدة، ولاستخدام هذه الميزة، افتح تطبيق الأداة، ثم اضغط على Win + Shift + R.

الميزة الثانية التي تمت إضافتها هي ميزة استخراج النص، حيث يمكنك الآن استخراج النص من المقالات عبر الإنترنت، والمستندات، ومكالمات الفيديو، وتسجيلات الشاشة، فبسهولة ستقوم الأداة بنسخ هذا النص بحيث يمكنك إضافته إلى ملف Word والبدء في استخدامه أو قراءته، وهذا يتماشى جيدًا مع إضافات ويندوز 11 السابقة، مثل ميزة Live Captions لاجتماعات Microsoft Teams.

أخيرًا، يمكنك أن تقوم الآن باستخدام ميزات إخفاء النص، التي تتيح لك تعتيم أجزاء من الصور التي لا تريد مشاركتها كاملة مع الآخرين، حيث تقوم الأداة تلقائيًا بتحديد حقول النص الموجودة في لقطة الشاشة ويمكنك اختيار Redact text لتعتيمها.

تحسين ميزات التحرير للصور

حصل تطبيق Photos على وظائف جديدة لجعل العثور على الصور وتحريرها ومشاركتها أسهل مما كان عليه من قبل، بعض تلك الميزات الجديدة تشمل:

أداة Background blur، فباستخدام نقرة واحدة، يمكنك إخفاء الخلفية لإنشاء صورة أكثر إبداعًا.

تحسين ميزات البحث، يمكنك الآن العثور بسهولة على الصور في OneDrive، حتى إذا نسيت متى التقطتها، ببساطة ابحث عن المواقع أو الأشخاص في الصور التي تتذكرها، وسيقوم OneDrive بعرض أي صور تتطابق مع الوصف.

بمجرد تحرير الصور الخاصة بك، يمكنك إنشاء عرض تقديمي slideshow بها ومشاركته مع أي شخص شخصيًا أو عبر الإنترنت.

التحرير التلقائي لـ Clipchamp

لم يتم ترك Clipchamp جانبًا عندما يتعلق الأمر بميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، الآن، من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تلقائيًا بناءً على المقاطع والصور التي تضيفها إليه.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو خاصة بك، واختيار نمط الفيديو، والسماح للذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو كامل وإضافة الرسوم المتحركة، يجعل هذا الأمر أسهل بكثير لتجميع ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

أداة Backup جديدة في السحابة

جلب تحديث Moment 4 طريقة أسهل لإجراء نسخ احتياطي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك والتبديل إلى جهاز جديد، المعروفة باسم Windows Backup.

مع Windows Backup، يمكنك بسهولة إجراء نسخ احتياطي لمجلداتك ومستنداتك وصورك وجميع إعدادات ويندوز الرئيسية إلى حساب OneDrive، ثم إذا اشتريت جهاز كمبيوتر جديد ولكنك تريد الاحتفاظ بنفس الملفات والإعدادات، يمكنك نقل كل هذا بسهولة.

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك على Microsoft Edge، فستتمكن أيضًا من مزامنة بيانات التصفح الخاصة بك وسجلاتك ومواقع الويب وكلمات المرور، مما يجعل من السهل التصفح بين أجهزة مختلفة، المشكلة الوحيدة هي أنه إذا كنت بحاجة إلى أكثر من 5 جيجابايت من التخزين، فستحتاج إلى شراء اشتراك Microsoft 365.

طريقة جديدة لتسجيل الدخول

جلب تحديث Moment 4 مجموعة من الميزات الأمنية الجديدة التي تساعد في حماية معلوماتك، بما في ذلك Passkeys، تجتمع Passkeys مع ميزات الأمان الأخرى في ويندوز مثل Windows Hello لمساعدتك في إدارة تسجيل الدخول الخاص بك.

فكرة Passkey انها عبارة عن وسيلة للمصادقة تستخدم في عملية تسجيل الدخول إلى نظام معين أو حساب مستخدم، يختلف Passkey عن كلمة المرور التقليدية في أنه يجمع بين عدة عوامل للتحقق من الهوية، مثل معلومات الوجه، وبصمات الأصابع، ورمز PIN للجهاز،

فكرة الاعتماد على Passkey هي توفير وسيلة أكثر أمانًا وبساطة لتسجيل الدخول، حيث تجمع تلك الطريقة بين عوامل متعددة للتحقق من الهوية بدلاً من الاعتماد فقط على كلمة مرور، فيعزز هذا النهج الأمان عن طريق إضافة عوامل التحقق المتعددة، مما يجعل من الصعب على المتسللين اختراق النظام أو الحساب.

ميزتي Adaptive Dimming وDynamic Lighting

التعتيم التكيفي Adaptive Dimming هو ميزة جديدة أخرى أصدرتها ويندوز تساعد في زيادة الأمان وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تعمل تلك الميزة على تعتيم أو قفل شاشتك إذا توقفت عن الانتباه أو غادرت محيط جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فمن خلال استخدام أجهزة الاستشعار، يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أن يفتح مجددًا عند الاقتراب، أو يغلق عند المغادرة، أو يتعتم ببساطة إذا لم تكن تنظر إلى الشاشة، وهذا يعني أنه يمكنك ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك مفتوحًا دون الحاجة إلى قفله يدويًا في كل مرة، وهي ميزة مهمة لأولئك الذين يعملون في المناطق العامة ذات الإيقاع السريع الذين يحتاجون إلى الحفاظ على خصوصيتهم.

بالإضافة إلى التعتيم التكيفي، قد أصدرت ويندوز أيضًا ميزة Dynamic Lighting التي تتيح لك إضافة تأثيرات إضاءة RGB جديدة إلى أجهزتك، فمع تلك الإضاءة الديناميكية، يمكنك تغيير السطوع وإضافة تأثيرات إلى أي أجهزة RGB متصلة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ميزات إضافية أضيفت بواسطة تحديث Moment 4

نظرًا لوجود أكثر من 150 ميزة جديدة، من الصعب تغطيتها جميعًا بالتفصيل، إليك قائمة ببعض الميزات الجديدة الأخرى التي تمت إضافتها بهذا التحديث الجديد:

الإصدار الجديد من برنامج Notepad يقوم بحفظ المستند تلقائيًا عند إغلاقه، ويستعيد النص عند إعادة فتح التطبيق.



دعم صيغ الأرشفة الجديدة، حيث يمكنك الآن الاستفادة من الدعم لصيغ ملفات .7z و.rar و.gz و.tar و.bz2 و.tgz. وهذا يعني أنك لن تعد بحاجة إلى تثبيت 7-Zip أو WinRAR لاستخراج الملفات.

يحل تطبيق Outlook الجديد محل تطبيق البريد الإلكتروني لويندوز 11 السابق ويضيف مجموعة من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتكوين رسائل البريد الإلكتروني وتنظيم صندوق الوارد الخاص بك.

تساعد الميزات الجديدة مثل Dev Home وDev Drive وWinGet المطورين على الوصول إلى التطبيقات والحزم والحسابات.

يمكنك الآن الوصول إلى الألعاب العادية مباشرةً من متجر Microsoft دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أضافت مايكروسوفت خيار Never Combine الذي يتيح لك عرض كل نافذة من نوافذ برنامج معين في شريط المهام بشكل منفصل، دون دمجها مع نوافذ البرامج الأخرى، بمعنى آخر، عند تشغيل هذا الخيار، ستظهر جميع النوافذ المفتوحة لنفس البرنامج كأزرار مستقلة في شريط المهام، مما يسمح لك بالتنقل بينها بسهولة دون الحاجة إلى فتح قائمة منبثقة لعرضها.



يمكنك الحصول على اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عند البحث باستخدام قائمة Start أو File Explorer أو Bing.

يمكنك الآن إدارة خدمات Microsoft والتخزين وإعدادات الجهاز مثل البلوتوث و DirectStorage بسرعة في مكان واحد، فالعلامة التبويبية الجديدة في الإعدادات توفر لك واجهة مركزية لإدارة مختلف خدمات Microsoft الخاصة بك، حيث يتيح لك هذا الأمر التحكم السريع في جميع جوانب النظام الخاص بك بسهولة.

هذه الميزات، جنبًا إلى جنب مع ميزات ويندوز 11 الأخرى تأخذ ويندوز إلى عصر جديد من سهولة الاستخدام.