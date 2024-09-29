تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم الشاشة المميزة بإنحناء micro في هاتف Vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور الرسمية تصميم شاشة هاتف Vivo X200 المرتقب، والذي يظهر بإنحناء micro في الشاشة.

تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 14 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X200، ولقد بدأت الشركة في مشاركة عدد من الإعلانات التشويقية التي توضح تصميم الجيل القادم من هواتفها المميزة.

ولقد شارك “Han Boxiao” مدير الإنتاج في شركة Vivo صور جديدة توضح ألوان هاتف Vivo X200، كما تكشف عن التغييرات في تصميم الإصدار الجديد مقارنة بهاتف Vivo X100.

وتؤكد صور Vivo X200 على أن هذا الإصدار يتميز بإنحناء micro في تصميم الشاشة، والتي تجمع بين مميزات الشاشة المنحنة والشاشة المسطحة.

كما يدعم الإنحناء micro في الشاشة خفض العيوب التي تشتهر بها الشاشات المسطحة والمنحنية بشكل كامل أيضاً، لذا يختلف تصميم هاتف Vivo X200 عن إصدار الشركة السابق Vivo X100 الذي يأتي بتصميم منحني بالكامل في الشاشة.

من جانب أخر يؤكد “Han Boxiao” على الإنحناء الميكرو للشاشة سيدعم مستخدمي Vivo X200 بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

المصدر