تكنولوجيا: Poco F7 Ultra يظهر كأول هاتف Ultra للشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يوليو، علمنا أن شركة Poco بدأت العمل على سلسلة Poco F7، حيث ظهر طراز Pro في قاعدة بيانات IMEI. وعادةً ما يقع طراز Pro في الجزء العلوي من سلسلة Poco F، إلا أن هذا قد يتغير مع سلسلة Poco F7.

الآن، ظهر هاتف Poco F7 Ultra الجديد في قائمة IMEI برقم الطراز 24122RKC7G، حيث رصده مستخدم على منصة X، وجاء بجانب Poco F7 Pro.

من المثير للاهتمام أن رقم طراز Poco F7 Ultra يتطابق مع رقم طراز Redmi K80، مما يشير إلى أن Poco F7 Ultra قد يكون نسخة معدلة من الهاتف الصيني Redmi K80.

إذا تحقق ذلك، فمن المتوقع أن يحتوي هاتف Redmi K80 على معالج Snapdragon 8 Gen 3. كما قد نحصل على شاشة OLED مسطحة بدقة 2K، والتي سيتم تصنيعها بواسطة شركة TCL وفقًا لتقارير سابقة.

يُحتمل أيضًا أن يحتوي الجهاز على عدسة مقربة قادرة على تصوير لقطات ماكرو. وبالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الهاتف سيزود ببطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير.

ويبدو أن البطاريات الكبيرة، خاصة في نطاق 6000 مللي أمبير، ستكون اتجاهًا شائعًا للهواتف الذكية في عام 2024، حيث يُعتقد أن العديد من الأجهزة الرائدة ستتضمن بطاريات في هذا النطاق، بما في ذلك هاتف Redmi Note 14 Pro + الذي يحتوي أيضًا على خلية بسعة 6200 مللي أمبير.

نتوقع أيضًا أن يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 على الأقل، وربما حتى تصنيف IP69، خاصةً بعد تأكيد حصول Redmi Note 14 Pro الأقل تكلفة على تصنيف IP69.

سيتم إطلاق Redmi K80 مع شقيقه Pro، الذي من المتوقع أن يحتوي أيضًا على نفس مجموعة الشرائح، إن لم يكن Snapdragon 8 Elite الجديد، بالإضافة إلى الشاشة، على أن تختلف المواصفات في الشحن وسعة البطارية.

المصدر