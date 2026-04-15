تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة الألعاب Redmi Monitor G Pro 27U 2026 بدقة 4K ومناطق تعتيم فائقة الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شاومي شاشة جديدة يبلغ مقاسها 27 بوصة إلى تشكيلتها المميزة من شاشات الألعاب لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين. ويتزامن هذا الإطلاق مع التقارير التي أشارت في وقت سابق إلى بدء شاومي ببيع شاشتها الجديدة Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 والمزودة بعدد 1152 منطقة تعتيم على المستوى الدولي، حيث أصبحت متاحة الآن في أسواق أستراليا وألمانيا واليابان مع خطط لإطلاق عالمي أوسع في الفترة المقبلة.

وفي الوقت ذاته أطلقت شاومي شاشة Redmi Monitor G Pro 27U 2026 رسمياً في السوق الصيني بعد مرور عام تقريباً على تقديم الإصدار الأصلي. وتأتي الشاشة الجديدة لتقدم دقة عرض تبلغ 4K مع أكثر من ألف منطقة تعتيم محلية بتقنية Mini LED المتطورة، وتتميز بمنفذ USB Type-C يدعم الشحن بقدرة تبلغ 90 واطاً لتوفير تجربة توصيل متكاملة ومريحة للمستخدمين رغم سعرها التنافسي.

وتعتمد نسخة هذا العام على لوحة IPS تدعم معدل تحديث يبلغ 160 هرتزاً عند العمل بدقة 4K، مع إمكانية التحويل إلى دقة 1080 بكسل بمعدل تحديث فائق يبلغ 330 هرتزاً على غرار شاشة Asus ROG Strix XG27UCG التي تتوفر بسعر يبلغ 339 دولاراً أمريكياً. وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتغطية لونية واسعة النطاق، لتصل ذروة سطوعها إلى 1600 شمعة بفضل مناطق التعتيم الدقيقة، مع تزويدها بنظام HyperOS 3 ومنافذ عرض متعددة.

وبالنسبة الأسعار والتوفر التجاري تتوفر هذه الشاشة المبتكرة في الصين بسعر يبلغ 2699 يواناً صينياً وهو ما يعادل تقريباً 395 دولاراً أمريكياً. ورغم أن شاومي لم تؤكد حتى هذه اللحظة ما إذا كانت تخطط لتوفير هذا الإصدار القوي في الأسواق العالمية بشكل رسمي، إلا أن الإطلاق الدولي الأخير للإصدار الآخر قد يلمح إلى احتمالية وصول هذا الطراز الرائد إلى المزيد من المستخدمين حول العالم قريباً ليقدم لهم تجربة بصرية استثنائية.