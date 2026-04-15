تكنولوجيا: أكارا تطلق مركزاً جديداً للتحكم في المنزل الذكي مزوداً بمستشعر دقيق للحركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Aqara جهازها الجديد للتحكم في المنزل الذكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحمل اسم Thermostat Hub W200. ويعد هذا الجهاز متعدد الوظائف واحداً من أوائل الأجهزة من نوعه التي تجمع بين التعديلات الذكية لدرجات الحرارة ومستشعر متكامل يعتمد على الموجات الملليمترية لدعم التوافق مع معيار Matter. وكان هذا المنتج قد ظهر لأول مرة خلال معرض CES لعام 2026 في بداية العام الجاري، حيث يستهدف بشكل أساسي مستخدمي نظام Apple Home، مع قدرته على العمل بسلاسة مع العديد من أنظمة المنازل الذكية الأخرى بفضل دعمه لتقنية Matter المتطورة.

ويعمل جهاز W200 كمنظم حرارة ذكي يثبت على الحائط ويدعم أربع وظائف في جهاز واحد ليعمل كمركز شامل للتحكم في المنزل الذكي. ويتميز الجهاز بشاشة تعمل باللمس يبلغ مقاسها 4 بوصات ويتم الترويج له على أنه متوافق مع معظم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المعتادة. وتؤكد الشركة أنه من أوائل الأجهزة التي تدعم ميزات درجة الحرارة التكيفية وتوجيهات الطاقة النظيفة من ابل، وهي ميزة يمكن استخدامها لضبط التدفئة أو التبريد في منزلك تلقائياً بناءً على التواجد الفعلي أو المتوقع للأشخاص، أو لتحسين استهلاك مصادر الطاقة النظيفة، حيث يمكنه اكتشاف الوجود البشري بدقة فائقة باستخدام المستشعر المدمج الذي يعمل أيضاً على تنشيط الشاشة تلقائياً بمجرد اقتراب المستخدم.

و يمكن استخدام هذا الجهاز المبتكر لعرض بث فيديو مباشر من الأجهزة المتصلة مثل أجراس الأبواب المزودة بكاميرات لتعزيز الأمان المنزلي ومراقبة الزوار. ويدعم الجهاز خيارات اتصال واسعة وشاملة تتضمن شبكات الواي فاي المزدوجة النطاق وتقنيات Thread و Zigbee و Matter، مما يجعله متوافقاً للعمل بكفاءة تامة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أجهزة ابل الذكية التي تشمل هواتف ايفون وساعات ابل ومكبرات الصوت هوم بود بالإضافة إلى أجهزة ابل TV لتوفير تجربة مستخدم متكاملة ومترابطة.

و يمكن للمستخدمين المهتمين شراء جهاز Aqara Thermostat Hub W200 في الوقت الحالي من خلال المتجر الإلكتروني الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبلغ 159.99 دولاراً أمريكياً. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لتوسيع نطاق توفر منتجها الجديد بحلول شهر سبتمبر من العام الحالي 2026، حيث ستصبح حزمة Aqara Thermostat Hub W200 Matter Kit متاحة للشراء مباشرة من خلال متاجر ابل الرسمية المعتمدة بسعر يبلغ 169.99 دولاراً أمريكياً لتلبية احتياجات شريحة أكبر من المستخدمين الباحثين عن حلول المنازل الذكية المتكاملة.