تكنولوجيا: Koorui تُعلن عن أول شاشة ألعاب في العالم بمعدل تحديث قياسي 750 هرتز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Koorui الصينية لإحداث ثورة في سوق شاشات الألعاب بإطلاق شاشة G7. هذه الشاشة مقاس 24.5 بوصة بدقة Full HD وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 750 هرتز، مما يجعلها أول شاشة للألعاب من فئة المستهلكين تصل إلى هذا المستوى.

تتميز شاشة G7 بمواصفات رائعة، بما في ذلك زمن استجابة 0.5 مللي ثانية ولوحة TN، والتي على الرغم من قيودها في دقة الألوان، فهي مناسبة تمامًا للألعاب السريعة. للتخفيف من هذه القيود، توفر الشاشة تغطية 95% من مساحة ألوان DCI-P3 ودعم HDR400.

على الرغم من أن معدل التحديث 750 هرتز يعد إنجازًا كبيرًا، إلا أن تأثيره العملي قد يكون محدودًا بالنسبة لمعظم اللاعبين. غالبًا ما تقتصر قدرات الأجهزة الحالية على معدلات إطارات أقل بكثير، مما يجعل الاستفادة الكاملة من معدل التحديث العالي هذا أقل سهولة بالنسبة لمعظم المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفرق الحسي بين 500 هرتز و 750 هرتز ضئيل، خاصة في سيناريوهات الألعاب الأقل تطلبًا.

من المحتمل أن تجذب شاشة G7 بشكل أساسي لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين والهواة الذين يسعون إلى أحدث التقنيات في مجال شاشات العرض. توفر الشاشة مجموعة من خيارات الضبط المريح، بما في ذلك الارتفاع والميل والدوران، لضمان الراحة المثلى أثناء جلسات اللعب الطويلة. كما تضم الشاشة تقنيات الضوء الأزرق المنخفض ومثبط الوميض لتقليل إجهاد العين.

تشتمل خيارات الاتصال على ثلاثة منافذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومقبس سماعة رأس، مما يوفر مرونة كبيرة لإعدادات الألعاب الحديثة.

تخطط Koorui لبدء الإنتاج الضخم لشاشة جي 7 في عام 2025. على الرغم من أن معدل تحديثها البالغ 750 هرتز قد يستهدف جمهورًا متخصصًا، إلا أنه يظهر التزام الشركة بالابتكار في مجال أجهزة الألعاب. سيتم الكشف عن شاشة G7 في معرض CES 2025 في 7 يناير.

المصدر