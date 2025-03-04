تكنولوجيا: Meizu تعلن عن Note 22 و mblu 22 و mblu 22 Pro في عودتها إلى #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Meizu إلى الساحة مع Flyme OS! خلال مشاركتها في MWC 2025، أعلنت عن ثلاثة هواتف جديدة: Note 22، وmblu 22، وmblu 22 Pro، جميعها تعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة Flyme.

يأتي Meizu Note 22 بشاشة LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة +1080p، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G99. يتوفر بخيارين: ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يضم الهاتف كاميرا خلفية 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية 32 ميجابكسل. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 40 واط. يدعم NFC ومكبر الأشعة تحت الحمراء والاتصال 4G. الألوان المتاحة: أزرق، بنفسجي، أبيض.

أما mblu 22، فيحتوي على شاشة LCD مقاس 6.2 بوصة بدقة 720p، ويعمل بمعالج Unisoc غير محدد. يتوفر بخيارين: ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت مع تخزين 64 جيجابايت أو 4 جيجابايت مع 128 جيجابايت.

وهو يضم كاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأمامية 5 ميجابكسل. البطارية 5000 مللي أمبير. يعمل بنظام اندرويد 15 إصدار Go. الألوان المتاحة: أسود، أصفر، أزرق فاتح.

يعتبر mblu 22 Pro نسخة محسنة، حيث يأتي بكاميرا خلفية 50 ميجابكسل وأمامية 8 ميجابكسل. الشاشة تدعم معدل تحديث مرتفع. يعمل بمعالج MediaTek Helio G81.

يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات: ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت، أو 6 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت. البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 18 واط. يدعم NFC. الألوان المتاحة: رمادي داكن، أخضر، أبيض.

