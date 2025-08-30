تكنولوجيا: معالج Exynos 2600 من سامسونج يحقق نتائج أفضل في اختبار Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في يوليو الماضي، ظهر معالج Exynos 2600 من سامسونج في قاعدة بيانات Geekbench بنتائج لم تكن على مستوى التوقعات، حيث سجل 2155 نقطة في الاختبار أحادي النواة و7788 نقطة في الاختبار متعدد النوى.

لكن اليوم، عاد المعالج لاختبارات Geekbench بنتائج محسّنة بشكل كبير، لتثبت أنه قادر على المنافسة في فئة المعالجات الرائدة. فقد حقق هذه المرة 3309 نقاط في الأداء أحادي النواة و11256 نقطة في الأداء متعدد النوى، وهي أرقام تقترب من نتائج معالج أبل M3 وتتفوّق على كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ما يشير إلى أن سامسونج أجرت تحسينات كبيرة على الأداء.

شملت التغييرات رفع تردد النواة الأساسية إلى 3.8 جيجاهرتز بدلًا من 3.55، في حين ارتفعت ترددات النوى الثلاثة عالية الأداء إلى 3.26 جيجاهرتز بعد أن كانت 2.96، أما النوى الستة الأخرى فباتت تعمل عند 2.76 جيجاهرتز بدلًا من 2.46.

من المتوقع أن يكون Exynos 2600 أول معالج للهواتف الذكية يتم تصنيعه بتقنية 2 نانومتر، مع تحسينات ملحوظة في أداء وحدة الذكاء الاصطناعي NPU مقارنة بمعالج Exynos 2500، بالإضافة إلى دعم أقوى للذكاء الاصطناعي على الجهاز. تشير التوقعات إلى أن ظهوره الأول سيكون في يناير المقبل داخل هاتفي Galaxy S26 Pro وGalaxy S26 Edge.

المصدر