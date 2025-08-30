تكنولوجيا: تسريب الصور الرسمية لهواتف Motorola Edge 60 Neo وG06 وG06 Power

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن عائلة Motorola Edge 60 ما زالت تفتقد عضوًا واحدًا، وهو Edge 60 Neo، الذي اقترب موعد إطلاقه بعد تسريب صور رسمية له اليوم.

ورغم عدم وجود مواصفات مؤكدة حتى الآن، تكشف الصور أن التصميم يتماشى تمامًا مع باقي هواتف السلسلة، ما يشير إلى قرب الإعلان عنه رسميًا.

إلى جانب ذلك، ظهر هاتف Moto G06 في تسريبات جديدة لصور رسمية، ليؤكد الشائعات السابقة حوله. اللافت أن موتورولا تخطط أيضًا لإطلاق نسخة أخرى تحمل اسم G06 Power، والتي من المتوقع أن تضم بطارية أكبر لتوفير عمر استخدام أطول.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، يُتوقع أن يأتي Moto G06 بمعالج MediaTek Helio G81 Extreme مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت (مع احتمال وجود خيارات أخرى)، إضافة إلى بطارية بسعة 5100 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 10 واط، على أن يعمل بنظام اندرويد 15 عند الإطلاق.

