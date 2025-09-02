تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Samsung Galaxy F17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق هاتف Galaxy A17 الشهر الماضي، يبدو أن سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy F17 قريبًا، وفقًا لتسريبات جديدة ظهرت اليوم تكشف عن أبرز مواصفاته.

تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز وحماية Gorilla Glass Victus، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54. التصميم سيكون نحيفًا بسمك 7.5 ملم، ما يمنحه مظهرًا أنيقًا وخفيفًا.

من حيث الأداء، سيعمل Galaxy F17 بمعالج Exynos 1330، مع خيارين من الذاكرة العشوائية: 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

أما في جانب التصوير، فسيضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في الأمام، ستأتي كاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط، ولكن من دون شاحن في العلبة. وسيعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 مع واجهة One UI 7، مع وعد سامسونج بتوفير ستة تحديثات رئيسية للنظام.

المثير للاهتمام أن هذه المواصفات تتطابق تمامًا مع مواصفات Galaxy A17 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

