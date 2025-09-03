تكنولوجيا: تسريب مثير: سامسونج قد تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج منذ فترة على تطوير أول هاتف ذكي ثلاثي الطي، وتشير التقارير الجديدة إلى أن الجهاز دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم.

ووفقًا لتقرير جديد من ET News، قد تعلن سامسونج عن الهاتف في وقت أبكر مما كان متوقعًا، وذلك خلال حدث Unpacked خاص في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتم طرحه تجاريًا في نوفمبر.

وبحسب المعلومات الواردة من سلسلة التوريد، خفضت سامسونج تقديراتها للإنتاج إلى نحو 50,000 وحدة فقط، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى تصنيع 200,000 وحدة من الهاتف الثلاثي الطي.

ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز، الذي يُرجح أن يحمل اسم Galaxy G Fold أو Galaxy Z TriFold (أسماء مؤقتة)، بمثابة تجربة أولية لاختبار طلب المستهلكين على هذا التصميم الجديد.

ولزيادة التحديات، تخطط سامسونج لطرح الهاتف في سوقين فقط هما كوريا الجنوبية والصين. ويبدو أن الشركة تتبع هذه الإستراتيجية المحدودة لتجنب تشتيت الانتباه عن سلسلة Galaxy Z Fold7 وعدم التأثير على مبيعاتها.

