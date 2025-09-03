تكنولوجيا: صور Galaxy S25 FE وTab S11 وTab S11 Ultra تظهر قبل الإطلاق المنتظر الخميس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل أنتم متحمسون لحدث Galaxy يوم الخميس؟ على الأرجح لن تكون هناك مفاجآت كبيرة بسبب التسريبات الكثيرة، والدليل على ذلك ظهور صور Galaxy S25 FE وGalaxy Tab S11 وTab S11 Ultra بفضل المسرّب الشهير إيفان بلاس.

نبدأ مع هاتف Samsung Galaxy S25 FE الذي سيأتي بأربعة ألوان مختلفة: Navy (الأزرق الداكن) والذي سيكون اللون الرئيسي، إضافة إلى Jetblack، White، وIcyblue. وفقًا للمعلومات، سيعمل الهاتف بمعالج Exynos 2400 الكامل وليس إصدار 2400e،

كما سيحصل على شحن أسرع بقدرة 45 واط مع بطارية أكبر بسعة 4900 ملي أمبير، مقارنة بـ 4700 ملي أمبير وشحن 25 واط في الجيل السابق S24 FE.

كذلك من المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية بدلاً من المستشعر البصري السابق.

بالنسبة للأسعار في الولايات المتحدة، سيأتي Galaxy S25 FE بسعر 650 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت و710 دولارات لنسخة 256 جيجابايت، بينما ستتوفر نسخة 512 جيجابايت في أسواق أخرى. ومن المرجح أن تقدم سامسونج عروضًا خاصة عند الحجز المسبق.

أما بالنسبة للأجهزة اللوحية، فقد حصلنا على تفاصيل جديدة عن Galaxy Tab S11 وTab S11 Ultra. تشير التسريبات إلى أن كلا الجهازين سيعملان بمعالج Dimensity 9400+، حيث ظهر بالفعل في اختبارات الأداء الخاصة بنسخة Ultra. ومن المتوقع أن تستخدم النسخة العادية من Tab S11 نفس المعالج.

ووفقًا لتسريبات الأسعار في أوروبا، سيبلغ سعر Galaxy Tab S11 حوالي 960 يورو لنسخة Wi-Fi بسعة 256 جيجابايت، بينما ستكلف نسخة 5G بسعة 128 جيجابايت حوالي 1030 يورو.

أما Tab S11 Ultra فسيصل سعره إلى نحو 1475 يورو لنسخة 512 جيجابايت Wi-Fi. في الولايات المتحدة، ستبدأ أسعار Tab S11 من 860 دولارًا لنسخة Wi-Fi بسعة 256 جيجابايت، بينما ستكلف نسخة Tab S11 Ultra بنفس السعة 1200 دولار.

أما السعات الأعلى من Ultra فستكلف 1400 دولار لنسخة 512 جيجابايت و1700 دولار لنسخة 1 تيرابايت، مع العلم أن الأخيرة فقط ستحصل على ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، بينما الإصدارات الأخرى ستحتوي على 12 جيجابايت.

في يوم الخميس، سنحصل على التفاصيل الكاملة حول Galaxy S25 FE وTab S11 وTab S11 Ultra، وربما نشاهد مفاجآت مثل الهاتف ثلاثي الطي أو نظارة XR الجديدة. لننتظر ونرى ما ستكشفه سامسونج.

المصدر