تكنولوجيا: TCL تطلق هاتف NXTPAPER 60 Ultra في IFA 2025 بشاشة مريحة للعين بتقنية متطورة #IFA2025

كشفت شركة TCL عن هاتفها الجديد NXTPAPER 60 Ultra في معرض IFA 2025 ببرلين، وهو أول هاتف ذكي يستخدم الإصدار الأحدث من تقنية الشاشة المريحة للعين NXTPAPER 4.0. يأتي هذا الهاتف كجزء من جهود الشركة لتقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي والراحة البصرية، مع التركيز على تقليل إجهاد العين دون التضحية بجودة الألوان أو سرعة الأداء. بسعر يبدأ من 499 يورو (حوالي 582 دولارًا أمريكيًا)، يستهدف الهاتف المستخدمين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع إطلاقه المقرر خلال سبتمبر 2025.

يتميز هاتف NXTPAPER 60 Ultra بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 7.2 بوصة، تستخدم تقنية NXTPAPER 4.0 التي تجمع بين مزايا شاشات E-Ink وOLED. تم تصميم هذه الشاشة لتوفير تجربة قراءة تشبه الورق، مع تقليل الوهج والضوء الأزرق بنسبة تصل إلى 61%، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل دون إجهاد العين. تشمل التقنية طبقة مضادة للانعكاس بملمس ورقي، تصفية الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة، وتحكم خالٍ من الوميض في السطوع. كما يدعم الهاتف وضع Ink Mode، الذي يحول الشاشة إلى عرض يشبه E-Ink بلمسة زر مخصص، مما يوفر تجربة قراءة مثالية للكتب الإلكترونية أو المستندات.

تتضمن النسخة الجديدة من NXTPAPER 4.0 تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل وضع Smart Eye Comfort ووضع Personalized Eye Comfort، اللذين يقومان بضبط السطوع، التباين، ودرجة حرارة الألوان بناءً على البيئة وعادات المستخدم. هذه الميزات، إلى جانب تقنية الطباعة الحجرية النانوية، توفر وضوحًا أعلى وألوانًا أكثر دقة مع تغطية 100% لنطاق ألوان sRGB، مما يجعل الشاشة مناسبة للمستخدمين العاديين والمحترفين المبدعين على حد سواء.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400، الذي يوفر أداءً قويًا مع دعم شبكات الجيل الخامس، مما يضمن اتصالاً سريعًا وتجربة سلسة للألعاب وتعدد المهام. يأتي الهاتف بخيارين للتخزين: 256 جيجابايت بسعر 499 يورو، و512 جيجابايت بسعر 549 يورو، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت. كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تليفوتو بيريسكوبية، وهي ميزة نادرة في الهواتف متوسطة السعر، مما يتيح التقاط صور بتفاصيل واضحة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

يدعم الهاتف ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل الترجمة الفورية، تلخيص النصوص، وأدوات الكتابة الذكية، مما يعزز الإنتاجية. كما يتضمن خاصية Circle to Search بالتعاون مع جوجل، التي تتيح البحث المباشر عن المحتوى المعروض على الشاشة. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة مستخدم TCL المخصصة، ويتميز ببطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد.

