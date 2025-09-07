تكنولوجيا: AMD تطلق معالج Ryzen 5 9500F في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة جديدة تعزز مكانتها في سوق المعالجات الاقتصادية المخصصة للألعاب، أعلنت شركة AMD عن إطلاق معالجها Ryzen 5 9500F في الصين خلال سبتمبر 2025. يأتي هذا المعالج كجزء من سلسلة Ryzen 9000 المبنية على معمارية Zen 5 المتقدمة، ويستهدف فئة اللاعبين الذين يبحثون عن أداء قوي بسعر تنافسي. مع تصميم يركز على الألعاب دون رسوميات مدمجة، يقدم المعالج تحسينات ملحوظة مقارنة بسابقه Ryzen 5 7500F، مما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي الألعاب في السوق الصينية، مع احتمال التوسع لأسواق أخرى لاحقًا.

يتميز Ryzen 5 9500F بتصميم يضم 6 أنوية و12 خيطًا (Threads)، مبني على معمارية Zen 5 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مما يوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة مع أداء قوي. يعمل المعالج بتردد أساسي يبلغ 3.8 جيجاهرتز، ويصل إلى تردد تعزيز أقصى يبلغ 5.0 جيجاهرتز. كما يحتوي على ذاكرة تخزين مؤقت (Cache) من النوع L3 بسعة 32 ميجابايت، وهي نفس السعة الموجودة في معالجات Ryzen 5 9000 الأعلى في السلسلة، مع تصنيف طاقة حرارية (TDP) يبلغ 65 واط. وباعتباره جزءًا من سلسلة “F”، فإن المعالج لا يتضمن رسوميات مدمجة، مما يعني أنه يتطلب بطاقة رسوميات منفصلة لتشغيل الشاشة، وهو خيار مثالي للاعبين الذين يعتمدون على بطاقات رسوميات قوية.

تُظهر الاختبارات الأولية أن Ryzen 5 9500F يقدم تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بسابقه Ryzen 5 7500F، حيث يحقق زيادة في الأداء تتراوح بين 7% و24% في الألعاب، خاصة في الألعاب التنافسية مثل PUBG وDota 2 وCall of Duty: Black Ops 6، حيث تصل التحسينات إلى حوالي 15% في المتوسط. في اختبار Geekbench 6، سجل المعالج حوالي 3122 نقطة في الأداء أحادي النواة و14369 نقطة في الأداء متعدد النوى، مما يضعه قريبًا جدًا من Ryzen 5 9600 الأعلى سعرًا، والذي يسجل 3166 نقطة في الأداء أحادي النواة و14257 نقطة في الأداء متعدد النوى. هذه الأرقام تجعل المعالج خيارًا قويًا للألعاب وتعدد المهام بسعر اقتصادي.

تم إطلاق Ryzen 5 9500F في الصين بسعر 1299 يوان صيني (حوالي 181 دولار أمريكي)، مما يجعله أرخص بحوالي 20 دولارًا من Ryzen 5 9600X في السوق الصينية. ومع ذلك، أثارت بعض التسريبات تساؤلات حول التسعير، حيث ظهرت قوائم تجارية تشير إلى أسعار تتراوح بين 217 و218 دولارًا، مما يقربه من سعر Ryzen 5 9600X (190-200 دولار في بعض الأسواق). هذا التسعير قد يقلل من جاذبية المعالج مقارنة بخيارات أخرى في السلسلة، لكن AMD تستهدف به السوق الاقتصادي، خاصة مع احتمال انخفاض الأسعار في المستقبل أو خلال العروض الترويجية.

يتبع إطلاق المعالج في الصين استراتيجية AMD المعتادة باختبار المنتجات في أسواق محددة قبل توسيع نطاق التوزيع عالميًا، كما حدث مع Ryzen 5 7500F الذي بدأ في الصين قبل أن يصبح متاحًا عالميًا. من المتوقع أن يتبع Ryzen 5 9500F نفس المسار، مما يثير آمال اللاعبين خارج الصين بتوفره قريبًا.

