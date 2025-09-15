تكنولوجيا: تسريب تصميم Huawei Watch Ultimate 2 قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي للكشف عن سلسلة Watch GT 6 يوم 19 سبتمبر خلال حدث خاص في باريس، حيث من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن ساعتها الجديدة Watch Ultimate 2.

وقبل أيام من الإطلاق، ظهرت تسريبات تتضمن صورًا رسمية ومواصفات الساعة المرتقبة، التي ستأتي كخليفة لساعة Watch Ultimate.

وبحسب المعلومات، ستحافظ الساعة على تصميم مشابه للطراز السابق، لكنها ستضم بطارية أكبر إلى جانب بعض التحسينات الأخرى.

تحمل الساعة رقم الطراز MCH-AL00، وتأتي مع قرص بحجم 48.5 ملم. كما تكشف الصور عن وجود حساسات جديدة على الجهة اليمنى من الهيكل، تبدو مشابهة لنظام X-Tap الموجود في سلسلة Watch 5.

وتُظهر التسريبات توفر الساعة بلونين مختلفين: الأسود أحادي الدرجة، والأزرق ثنائي النغمة.

أما عن السعر، فتشير المعلومات إلى أن Huawei Watch Ultimate 2 قد تُطرح بسعر 899 يورو (نحو 1055 دولارًا)، مع ترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.

