تكنولوجيا: فيفو تكشف عن هاتفي Y31 5G وY31 Pro 5G

أطلقت فيفو أحدث هواتفها من سلسلة Y في الهند، وهما Y31 5G وY31 Pro 5G. يأتي الإصدار الأساسي Y31 5G كخليفة لهاتف Y29 من العام الماضي، مع شاشة IPS LCD مقاس 6.68 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 نتس، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

كما استبدلت فيفو معالج Dimensity 6300 السابق بمعالج كوالكوم Snapdragon 4 Gen 2.

حصل الهاتف على بطارية أكبر بسعة 6500 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 44 واط، إلى جانب تحسين مقاومة الماء والغبار عبر معيار IP68/69 بدلًا من IP64 في Y29. وفي الخلف، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بواجهة OriginOS 15 المبنية على اندرويد 15، ويتوفر بإصداري 4/128 جيجابايت و6/128 جيجابايت، وبألوان الأحمر والأخضر.

أما الأسعار، فتبدأ من 14,999 روبية (170 دولارًا) للنسخة الأساسية، وتصل إلى 16,499 روبية (187 دولارًا) لنسخة 6/128 جيجابايت.

أما Y31 Pro 5G فيأتي بشاشة أكبر بقياس 6.72 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 1050 نتس.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7300 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وخيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت. وعلى عكس الإصدار الأساسي، حصل Y31 Pro 5G على معيار IP64 فقط لمقاومة الماء والغبار.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما يأتي ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط.

يتوفر الهاتف بألوان البني والأبيض، بسعر يبدأ من 18,999 روبية (215 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت، ويرتفع إلى 20,999 روبية (238 دولارًا) لنسخة 8/256 جيجابايت.

