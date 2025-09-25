تكنولوجيا: ظهور رسمي لتصميم Honor Magic 8 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق أول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وبعد سلسلة شاومي 17 مباشرة ستبدأ شركات أخرى في الكشف عن هواتفها الرائدة المزودة بالمعالج الجديد من كوالكوم.

من بين هذه الهواتف يبرز Honor Magic 8، الذي ورغم أنّ الشركة لم تكشف بعد عن موعد إطلاقه الرسمي، إلا أنها استعرضت تصميمه لأول مرة.

وكما أوضح لي كون، مدير المنتجات في هونر، فإن Magic 8 لن يحصل على تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بالجيل السابق. فقد أظهرت الصور الرسمية أن الهاتف سيحافظ على الجزيرة الدائرية للكاميرات في الجهة الخلفية، تمامًا كما في الإصدار السابق.

لكن الشركة أضافت عنصرًا جديدًا ليلفت الانتباه، إذ يظهر زر فعلي إضافي في الصور الرسمية. ورغم أنه يبدو وكأنه مخصص للتحكم بالكاميرا، أكدت هونر لموقع The Verge أنه زر مخصص لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي.

كذلك، أعلنت الشركة أن السلسلة الجديدة ستأتي بميزة مبتكرة تحمل اسم Magic Color، تتيح للمستخدم تعديل ألوان الصور ومقاطع الفيديو بالاعتماد على صورة مرجعية.

وقبل ذلك، نشر قوه روي، المدير التسويقي لهونر، صورة ملتقطة بكاميرا Honor Magic 8 Pro. وأوضح أنها صورة التقطها مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، وأظهرت اللقطة مدى تفوق الهاتف في التصوير الليلي.

وتشير التفاصيل إلى أن المستشعر الجديد سيأتي ببعد بؤري يعادل 85 ملم وفتحة عدسة f/2.6، ما يجعله ترقية واضحة مقارنة بعدسة البيرسكوب 72 ملم في Magic 7 Pro.

من المتوقع أن تكشف هونر قريبًا عن المزيد من التفاصيل الرسمية حول سلسلة هواتفها المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

المصدر