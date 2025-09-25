تكنولوجيا: سوني تطلق سماعات IER-EX15C USB-C بتصميم صديق للبيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سوني سماعات IER-EX15C السلكية بمدخل USB-C، وذلك بتصميم مستدام خالٍ من البطاريات للمساهمة في تقليل الأثر البيئي.

تأتي هذه الخطوة استجابة لمشكلة بطاريات الليثيوم أيون، التي يتطلب استخراجها عمليات تعدين مدمرة للبيئة وتستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة. كما تمثل عملية التخلص من البطاريات المستعملة تحديًا كبيرًا بسبب ضعف تقنيات إعادة التدوير، ما يؤدي إلى تسرب المواد الضارة في المكبات وإلحاق أضرار إضافية بالبيئة.

تعمل سماعات IER-EX15C بالاعتماد الكامل على مصدر الصوت المتصل، ما يلغي الحاجة للبطاريات كمصدر للنفايات السامة. وبذلك، تستمر السماعات في العمل طالما بقي المصدر قادرًا على تزويدها بالطاقة، دون قيود زمنية أو الحاجة لإعادة الشحن.

تتضمن السماعات وحدة أزرار متعددة الوظائف مع ميكروفون مدمج أحادي الاتجاه على سلك بطول 1.2 متر بسطح محكم، لتسهيل التحكم في المكالمات والموسيقى.

كما أضافت سوني أداة لضبط طول الكابل وتجنب الارتخاء. وتتوفر ثلاث مقاسات من أطراف السيليكون (XL وM وXS) لضمان ملاءمة مريحة، بينما تحتوي كل سماعة صغيرة على محرك صوتي بقياس 5 ملم يغطي نطاق تردد من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز.

طرحت سوني سماعات IER-EX15C بسعر 29.99 دولارًا عبر أمازون الولايات المتحدة، بألوان الأسود والأزرق والوردي والأبيض، على أن تُطرح في اليابان يوم 10 أكتوبر 2025.

