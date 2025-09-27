تكنولوجيا: شحن Realme GT 8 Pro ينكشف عبر شهادة رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق هاتفيها الجديدين GT 8 وGT 8 Pro في شهر أكتوبر. وقبل هذا الموعد، حصل الإصدار الأقوى GT 8 Pro على شهادة البيع في الصين، وهو ما كشف عن دعمه للشحن السلكي بقدرة 120 واط.

وأشارت تسريبات على منصة Weibo إلى أن الهاتف سيدعم أيضًا الشحن اللاسلكي، بجانب بطارية ضخمة بسعة تبدأ بالرقم 7، ما يعني أنها ستتراوح بين 7000 و7999 ملي أمبير، بعد أن استبعدت الشائعات وصولها إلى 8000 ملي أمبير. وعلى الرغم من ذلك، تظل السعة كبيرة جدًا وتمنح الهاتف ميزة قوية في المنافسة.

المثير أن قدرة الشحن السلكي لم تتغير عن الجيل السابق، وهو أمر إيجابي خاصة بعد شائعات سابقة تحدثت عن تراجعها إلى 100 واط فقط.

ومن ناحية المواصفات، سيعمل Realme GT 8 Pro بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيأتي مع كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وشاشة قياس 6.78 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت. أما البرمجيات، فسيُشحن الهاتف مباشرة بنظام اندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7.

