تكنولوجيا: فيديو vivo V60e يكشف عن دقة كاميرا مفاجئة

قدمت vivo هاتفها V60 في أغسطس الماضي، لكنها تعمل الآن على إصدار جديد يحمل اسم V60e، والذي ظهرت له بعض التسريبات مؤخرًا تضمنت صورًا ومواصفات وأسعارًا متوقعة.

اليوم انتشر مقطع فيديو قصير يُظهر الهاتف على ما يبدو في تجربة عملية سريعة عبر منصة TikTok، حيث كشف الفيديو عن وجود كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، لتتفوق على كاميرا V60 التي جاءت بدقة 50 ميجابكسل فقط.

ورغم هذه الترقية، لم يحصل V60e على شراكة العلامة الشهيرة Zeiss في الكاميرا، وهو ما قد يُعتبر نقطة نقص للبعض. أما إعداد الكاميرا الخلفية فيتضمن أيضًا عدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED دائري، بينما يأتي المستشعر الأمامي مخصصًا لصور السيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وبحسب التسريبات السابقة، سيعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7300، وسيضم شاشة OLED بتردد 120 هرتز، إضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6500 ملي أمبير مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 90 واط.

ومع ذلك، سيعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 عند الإطلاق. وتشير المعلومات إلى أن الكشف الرسمي قد يتم في 7 أكتوبر المقبل.

