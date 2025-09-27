تكنولوجيا: iPhone Air يبهر بصلابته ويكاد يضاهي iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت Allstate Protection Plans سلسلة من الاختبارات العلمية لقياس مدى متانة هاتفي iPhone Air وiPhone 17 Pro، وذلك عبر اختبارات السقوط والانحناء، بهدف معرفة تأثير التصميمات الجديدة على قوة التحمل ومنح المستخدمين فكرة عمّا قد يحدث في الاستخدام اليومي.

في اختبار الانحناء، صمد iPhone 17 Pro أمام ضغط تجاوز 90 كجم، بينما بدأ iPhone Air بالانحناء عند 86 كجم، رغم سماكته التي لا تتعدى 5.6 ملم.

ومع ذلك، استمر كلا الهاتفين في العمل بعد الانحناء، وأكد الخبراء أن هذه القوة تفوق بكثير أي سيناريو قد يواجهه المستخدم في الحياة اليومية. ويُظهر ذلك أن هيكل iPhone Air المصنوع من التيتانيوم يتمتع بصلابة عالية.

أما في اختبارات السقوط، فقد ظهرت الفوارق بوضوح. عند إسقاط الجهازين من ارتفاع 1.8 متر على الشاشة، واصل كلا الهاتفين العمل، لكن زجاج Ceramic Shield 2 تحطم وظهرت حواف حادة تجعل استخدام iPhone Air باليدين خطرًا.

أما عند إسقاط الأجهزة على الظهر، فقد اكتفى iPhone 17 Pro بخدوش بسيطة، في حين تحطّم ظهر iPhone Air بالكامل.

مع ذلك، أكدت Allstate Protection Plans أن التصميمات الجديدة تتفوق بوضوح على الأجيال السابقة من حيث المتانة، بل وتتجاوز المعايير المعتمدة في الصناعة.

ومع ذلك، شددت على أهمية استخدام غطاء حماية وواقي شاشة، خاصة أن تكاليف الإصلاح مرتفعة، حيث تبلغ تكلفة استبدال الشاشة وحدها نحو 329 دولارًا.

