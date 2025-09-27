تكنولوجيا: vivo وiQOO يعلنان عن برنامج المعاينة لـ OriginOS 6 المبني على اندرويد 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للكشف عن واجهتها الجديدة OriginOS 6 المبنية على اندرويد 16 في 10 أكتوبر بالصين، على أن يتم الإعلان العالمي عنها في 15 أكتوبر.

ويُعتبر هذا الخبر مثيرًا، خاصة أن OriginOS ظلت حصرية للصين لسنوات طويلة، بينما اعتمدت أجهزة vivo وiQOO خارجها على واجهة Funtouch OS. ومن المقرر أن تأتي سلسلة vivo X300 وiQOO 15 مباشرة مع OriginOS 6 عند الإطلاق.

ورغم أنه من غير المتوقع الكشف عن جدول تحديث الأجهزة الأقدم قبل الشهر المقبل، أعلنت فروع vivo وiQOO في الهند رسميًا عن إطلاق برنامج المعاينة لـ OriginOS 6 لمستخدميها المحليين.

وأكدت الشركتان أن التسجيل لبرنامج المعاينة في الهند سيفتح يوم 29 سبتمبر، لكنهما لم تكشفا عن تفاصيل آلية التسجيل أو القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة.

ومع ذلك، يوحي استخدام وسم #vivoXSeries في منشور vivo India أن البرنامج سيبدأ أولًا مع هواتف سلسلة X، على أن تحصل أجهزة السلاسل الأخرى على نسخة المعاينة في وقت لاحق.

أما بالنسبة لـ iQOO، فقد كشف Shankar Singh، المدير العام لإدارة المنتجات في iQOO India، أن هاتف iQOO 13 سيكون أول جهاز من العلامة يحصل على نسخة OriginOS 6 Preview.

المزيد من التفاصيل حول برنامج المعاينة سيُكشف عنها في 29 سبتمبر.

المصدر