تكنولوجيا: بمشاركة محلية ودولية واسعة.. جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي 2025 Nexus AI-CU، والذي يعقد يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. ويأتي المؤتمر كمنصة وطنية تجمع بين الحكومة، القطاع الصناعي، الأوساط الأكاديمية، والمنظومة الريادية، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر وجامعة القاهرة إقليميًا في هذا المجال المتسارع.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلين عن منظمات دولية كبرى، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات عالمية وشركات تكنولوجية رائدة. ويتضمن البرنامج أكثر من 32 جلسة حوارية تعقد داخل الجامعة، بمشاركة كليات مثل الآداب والحقوق، بالإضافة إلى فعاليات مفتوحة في مسرح الجامعة.

وأشار عبد الصادق إلى أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي يتزامن مع مرور عام على إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، تحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز القدرات الإدارية داخل الجامعة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتعليم العالي والذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمته، استعرض رئيس الجامعة أبرز المبادرات التي نفذتها جامعة القاهرة في هذا الملف، ومنها إطلاق الإصدار الأول من سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتدشين منصة الجامعة الرقمية، واعتماد مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب للتخرج، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وجائزة سنوية لأفضل البحوث العلمية في هذا المجال. كما أشار إلى تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، في خطوة هي الأولى من نوعها لدعم مخرجات الأبحاث والمشاريع الطلابية وربطها بالقطاع الصناعي لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

ويتضمن المؤتمر معرضًا تقنيًا للشركات التكنولوجية والناشئة، إلى جانب عرض نتائج الهاكاثون الطلابي الذي شارك فيه 98 مشروعًا من فرق طلابية، تم تصفيتها إلى 26 مشروعًا متميزًا سيتم تكريمها بجوائز قيمة، مع إمكانية الاستفادة منها داخل شركة الجامعة. ويأتي ذلك في إطار دور الجامعات كقوى دافعة لدعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار وريادة الأعمال.

وشدد عبد الصادق على أن المؤتمر سيخرج بوثيقة سياسات شاملة تتضمن توصيات عملية لمعالجة التحديات وتعظيم فرص الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى مشاركة منظمات دولية مثل اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب شركة “جوجل جينماي”، ما يعكس مكانة المؤتمر كحدث محوري على الخريطة الإقليمية للذكاء الاصطناعي.