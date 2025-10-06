تكنولوجيا: Gigabyte توسّع توفر وحدة Aorus RTX 5090 Thunderbolt 5 eGPU عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Gigabyte عن توسيع توفر وحدة Aorus RTX 5090 AI Box في الأسواق، بعد أن طرحتها مؤخرًا في المملكة المتحدة، لتصل الآن رسميًا إلى الولايات المتحدة.

أصبحت وحدة Thunderbolt 5 eGPU متاحة على موقع Newegg بسعر 2999.99 دولارًا، وهو سعر مرتفع نسبيًا، لكنه ينعكس على الأداء القوي الذي قدمته في الاختبارات.

وأظهرت النتائج أن أداء Thunderbolt 5 eGPU أبطأ بنحو 27.2% مقارنةً ببطاقة Nvidia RTX 5090 المدمجة داخل حاسب ألعاب مكتبي مثل MSI Suprim RTX 5090.

ومع ذلك، يُعد هذا الأداء أقرب بنسبة 6% فقط من أداء بطاقة RTX 4090 المكتبية، وهو فارق محدود بالنظر إلى طبيعة الاتصال الخارجي عبر Thunderbolt.

أما في الاختبارات الاصطناعية، فقد سجلت وحدة Gigabyte Aorus RTX 5090 AI Box أداءً أبطأ بنحو 15.2% من البطاقة المكتبية الأصلية. ويُعزى هذا الانخفاض إلى القيود المفروضة من واجهة Thunderbolt 5، رغم أن هذه الواجهة توفر نطاق نقل بيانات ثنائي الاتجاه يصل إلى 80 جيجابت في الثانية.

من المحتمل أن يكون الأداء أفضل قليلًا لو استُخدم اتصال OCuLink بدلاً من Thunderbolt 5. فكما أوضح مقطع المقارنة الذي نشره اليوتيوبر Try Some Tech، تمر إشارات Thunderbolt 5 عبر وحدة تحكم وسيطة، ما يؤدي إلى اختناق في الاتصال.

في المقابل، يتيح OCuLink اتصالًا مباشرًا بين النظام الرئيسي ووحدة eGPU، مما يقلل التأخير ويستفيد بكفاءة أكبر من النطاق المتاح، رغم أنه يبلغ 64 جيجابت في الثانية فقط.

وبالعودة إلى Aorus RTX 5090 AI Box، فهي لا تقتصر على الأداء فحسب، بل تقدم أيضًا مجموعة من المنافذ الإضافية في الجهة الخلفية، تشمل:

منفذ Ethernet بسرعة جيجابت

منفذ Thunderbolt 5 إضافي للإكسسوارات

منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C

منفذين USB 3.2 Gen 2 Type-A

أما من حيث المخرجات المرئية، فتضم الوحدة منفذ HDMI 2.1b وثلاثة منافذ DisplayPort 2.1b، مع مزوّد طاقة مدمج ونظام تبريد سائل مخصص داخل هيكل أنيق ومضغوط نسبيًا.

