تكنولوجيا: ريلمي تكشف رسميًا عن المواصفات الأساسية وألوان هاتف Realme GT 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل يوم واحد فقط من إطلاق سلسلة Realme GT 8 في الصين، كشفت ريلمي عن مزيد من التفاصيل الرسمية حول الهاتف الأساسي في السلسلة. فبعد أن استعرضت الشركة سابقًا مواصفات GT 8 Pro، حان الآن دور GT 8 ليحظى بالاهتمام.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite مع شريحة الألعاب R1 المخصصة لتعزيز الأداء. كما سيأتي بشاشة مسطحة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد مدمج أسفل الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية.

في الجهة الخلفية، سيحمل الهاتف نظام كاميرات ثلاثي من تطوير Ricoh GR، يتضمن عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3.5x، لكنّه سيفتقر إلى التصميم القابل للتبديل لوحدة الكاميرا الموجود في طراز Pro.

أما من الداخل، فسيضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، دون أن تكشف الشركة بعد عن قدرة الشحن. وسيعمل بنظام Android 16 مع واجهة realme UI 7، مع وعد بتحديثات للنظام والأمان لمدة خمس سنوات.

من حيث التصميم، سيأتي Realme GT 8 بهيكل يجمع بين الزجاج والمعدن، مع مقاومة عالية للغبار والماء بمعايير IP69 + IP68 + IP66. وسيتوفر بثلاثة ألوان أنيقة: الأبيض، الأزرق الداكن، والأخضر.

