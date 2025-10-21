تكنولوجيا: تسريب تصميم ومواصفات Huawei Mate 70 Air قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإضافة هاتف جديد إلى سلسلة Mate 70 التي أطلقتها العام الماضي، حيث ظهر هاتف يحمل اسم Huawei Mate 70 Air على موقع China Telecom، كاشفًا عن تصميمه ومواصفاته الرئيسية.

يبدو أن Mate 70 Air سيكون هاتفًا نحيفًا وخفيف الوزن، إذ تسعى هواوي من خلاله لمنافسة موجة الهواتف التي تحمل لقب “Air” والتي أطلقتها مؤخرًا شركات أخرى.

ووفقًا للموقع، يأتي الهاتف برقم الطراز SUP-AL90، ويعمل بنظام HarmonyOS 5، مع شاشة كبيرة بحجم 6.9 بوصة.

أما من ناحية التصميم، فتُظهر الصور وحدة كاميرا دائرية في الجهة الخلفية تضم ثلاث عدسات، من بينها عدسة تيليفوتو بريسكوب.

وفي الجهة الأمامية، يحمل الهاتف فتحة مزدوجة على شكل “حبّة دواء” يُتوقّع أن تحتوي على كاميرا سيلفي ومستشعرات لتقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.

ويُنتظر أن يتوفر Mate 70 Air بخيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع سعات تخزين 256 أو 512 جيجابايت. كما سيُطرح بثلاثة ألوان أنيقة هي الأسود الذهبي، والأبيض، والذهبي الفضي المطرّز.

المصدر