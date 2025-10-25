تكنولوجيا: تقرير يكشف أن هدف أرباح مايكروسوفت 30٪ تسبب في تسريحات وإغلاق استوديوهات Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تحقيقات حديثة أن قسم الألعاب في مايكروسوفت، والمسؤول عن علامة Xbox، خضع لضغوط شديدة لتحقيق هامش ربح يبلغ 30%، وهو ما يقارب ضعف متوسط أرباح صناعة الألعاب في عام 2024 البالغ 17%.

ويُعتقد أن هذا الهدف المبالغ فيه، الذي فرضته الإدارة التنفيذية في خريف 2023، كان السبب المباشر وراء موجات التسريح وإغلاق عدد من الاستوديوهات وإلغاء مشاريع بارزة.

بحسب تقرير من بلومبرغ نُشر في 23 أكتوبر، أدخلت المديرة المالية للشركة، إيمي هود، ما يُعرف داخليًا باسم “هوامش المساءلة”، ضمن خطة تهدف إلى زيادة كفاءة قطاع الألعاب وتحقيق أرباح أعلى.

إلا أن هذا الهدف الطموح يتناقض تمامًا مع الأداء الفعلي للقسم، حيث أظهرت وثائق لجنة التجارة الفيدرالية المسربة عام 2023 أن Xbox سجل هامش ربح 12% فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022، مع متوسطات تراوحت بين 10% و20% خلال السنوات الست السابقة.

تسببت هذه السياسة في خسائر بشرية ومادية كبيرة، شملت أكثر من 10 آلاف وظيفة في أوائل 2023، ثم 1900 تسريح إضافي داخل قطاع الألعاب في يناير 2024، تلتها موجة جديدة شملت 650 موظفًا في سبتمبر، وأخرى أكبر في يوليو 2025 بلغت 9000 وظيفة.

كما أغلقت مايكروسوفت استوديوهات Arkane Austin وTango Gameworks وAlpha Dog Games وRoundhouse Games، وألغت مشاريع كبرى مثل Perfect Dark وEverwild وProject Blackbird وContraband.

ورغم الانتقادات، اكتفت مايكروسوفت بتصريح مقتضب أكدت فيه أن “معايير النجاح تختلف من مشروع لآخر”، من دون توضيح حول سياسة الأرباح الجديدة. في المقابل، أشار محللون إلى أن خدمة Game Pass تواجه “توترًا داخليًا” بين النمو في عدد المشتركين وتراجع المبيعات المباشرة، وهو ما يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الربحية.

ولمحاولة تعويض ذلك، رفعت الشركة أسعار خدمة Game Pass Ultimate مؤخرًا، لكن الخطوة أثارت استياء واسعًا بين المستخدمين وأدت إلى موجة إلغاءات كبيرة للاشتراكات.

