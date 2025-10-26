تكنولوجيا: Fire 5 Pro هاتف ببطارية ضخمة سعة 13,000 مللي أمبير يمكنه العمل كبنك طاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Doogee هاتفها الجديد Fire 5 Pro والمتاح الآن للشراء عبر أمازون بسعر يبلغ نحو 219 دولارًا. ورغم أن الاسم يحمل كلمة “Pro”، إلا أن الهاتف يأتي بمواصفات متوسطة وأداء محدود.

يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Helio G81 الذي لا يدعم شبكات 5G، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يتميّز Fire 5 Pro بوجود ثلاث فتحات للبطاقات، مما يتيح استخدام شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة في الوقت نفسه، ويعمل بنظام اندرويد 15 دون وعود بتحديثات كبرى مستقبلًا.

أما أبرز ما يميز الهاتف فهو بطاريته الضخمة بسعة 13,000 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 18 واط وإمكانية الشحن العكسي بقدرة 5 واط، ما يسمح باستخدامه كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب شاشة قياس 6.6 بوصات بدقة 720×1612 بكسل.

ويأتي الهاتف بتصميم متين قادر على تحمل السقوط من ارتفاع يقارب 1.5 متر، كما أنه حاصل على تصنيفات الحماية IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار.

المصدر