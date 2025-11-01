تكنولوجيا: تسريب مواصفات OPPO Find N6 يكشف أنه أنحف وأخف من هواتف Ultra غير القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق OPPO Find N5 في فبراير الماضي، بدأت شركة OPPO العمل بالفعل على خليفته المتوقع أن يحمل اسم Find N6. وقد ظهرت اليوم في الصين تسريبات جديدة تكشف عن أبرز تفاصيل الهاتف القادم.

تشير المعلومات إلى أن Find N6 سيأتي بشاشة قابلة للطي مقاس 8.1 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية مقاس 6.6 بوصة. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، بينما تبلغ سعة بطاريته نحو 6000 مللي أمبير، ما يعد ترقية ملحوظة عن الجيل السابق.

أما في ما يخص الكاميرا، فسيضم الهاتف عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony Lytia LYT-808 بحجم 1/1.4 بوصة، بالإضافة إلى عدسة تليفوتو بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا، توفر تكبيرًا بصريًا حتى 3 مرات.

سيبقى مستشعر البصمة مدمجًا في زر التشغيل على جانب الجهاز، مع دعم مقاومة عالية للماء وميزة الشحن اللاسلكي. والمثير للاهتمام أن الهاتف الجديد سيكون أنحف وأخف وزنًا من أحد هواتف Ultra غير القابلة للطي، والذي يُعتقد أنه إما Find X8 Ultra أو Find X9 Ultra القادم.

وإذا صحّت المقارنة مع Find X8 Ultra، فهذا يعني أن Find N6 سيكون أنحف من 8.8 ملم عند طيه، وأخف من 226 جرامًا، وهي أرقام معقولة جدًا بالنظر إلى أن Find N5 الحالي يبلغ سمكه 8.9 ملم ويزن 229 جرامًا.

