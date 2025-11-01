تكنولوجيا: هاتف Doogee Fire 7 Pro قادم ببطارية 13000 مللي أمبير ومصابيح تخييم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Doogee الشهر الماضي هاتف Fire 5 Ultra المزود بمصباحي تخييم مزدوجين في الخلف، وتستعد الآن للكشف عن هاتفها الجديد Fire 7 Pro الذي يأتي بنفس الميزة. يتميز الهاتف بمصباحين ساطعين بقوة 1200 لومن يمكن استخدامهما كفلاش أو في وضع SOS بثلاثة أنماط مختلفة.

وسيدعم Fire 7 Pro تقنية الاتصال عبر الشبكات الخلوية (POC)، ما يسمح باستخدام شبكات 4G أو 5G أو Wi-Fi كجهاز اتصال فوري بين المستخدمين.

سيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت. كما سيحمل شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 13000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي 33 واط والعكسي 5 واط.

من الناحية الفوتوغرافية، سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بعدسة OmniVision، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل من سوني، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من سامسونج.

ويشمل الجهاز مستشعر بصمة جانبيًا، وضوء رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء، وزرًا قابلًا للتخصيص، ودعم NFC، مع مقاومة للماء والغبار بمعيارَي IP68 وIP69K. سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: البرتقالي، والأخضر، والفضي، وسعره 269.99 دولارًا.

كما ستكشف Doogee قريبًا عن هاتفي Note 56X وNote 56X Pro بمواصفات متوسطة وأسعار تبدأ من 119.99 دولارًا.

المصدر