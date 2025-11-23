تكنولوجيا: ظهور صور لهاتف Motorola Moto G Stylus 2026 مع تغييرات تصميمية طفيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت تشكيلة هواتف Motorola مؤخرًا العديد من الإصدارات الجديدة، كان أحدثها Moto G76. ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تنته بعد من طرح الهواتف المحدثة، حيث ظهرت مؤخرًا صور حية لهاتف Moto G Stylus 2026.

جاء هذا التسريب من @Sudhanshu1414 على X، وهو مسرب معروف، ويبدو أنه حصل على صور لهاتف Moto G Stylus 2026 أثناء مروره بمرحلة الحصول على شهادة رسمية. وتشير الصور إلى أن الهاتف المحدث لن يشهد تغييرات كبيرة في التصميم العام.

وتُظهر الصور أن الهاتف يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع نفس جزيرة الكاميرا والتخطيط مثل الإصدار السابق. أما الواجهة الأمامية، فتُظهر أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة مع حواف رفيعة نسبيًا.

ولم تكشف الصور سوى هاتين اللقطتين، لذلك لا يزال من غير الواضح مدى التحسينات التي سيحصل عليها الهاتف المتوسط الأداء من حيث المواصفات. للرجوع إلى الإصدارات السابقة، جاء طراز 2025 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، بينما يضم طراز 2024 معالج Snapdragon 6 Gen 1.

كشفت شاومي بالفعل عن معالج Snapdragon 6 Gen 4، ومن المرجح بشدة أن يعتمد عليه هاتف Moto G Stylus 2026. وبالنسبة لموعد الإطلاق، من المتوقع وفقًا للجدول الزمني المعتاد أن تقدمه Motorola في مايو 2026.

